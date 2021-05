La Juventus in estate potrebbe rivoluzionare la rosa. Tanti giocatori infatti per diversi motivi potrebbero lasciare Torino. Buffon ad esempio ha già ufficializzato che lascerà la società alla scadenza del contratto, ovvero giugno 2021. Anche Chiellini potrebbe non rinnovare il suo contratto, in dubbio inoltre la riconferma di Cristiano Ronaldo. Potrebbero inoltre lasciare Torino Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Demiral e McKennie. Di conseguenza gli investimenti potrebbero riguardare tutti i settori. Soffermandoci sulla difesa, non è da scartare la possibilità di un ritorno di Daniele Rugani.

Il centrale attualmente è in prestito al Cagliari e potrebbe rimanere come quinto centrale. L'eventuale sostituto di Chiellini invece potrebbe essere Romagnoli, si parla infatti di uno scambio di mercato che porterebbe l'attuale centrale del Milan a Torino e il centrocampista Bernardeschi a Milano. Nelle ultime ore però si parla di un altro possibile innesto per il settore difensivo della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera sarebbe interessata a Nikola Milenkovic.

Milenkovic potrebbe trasferirsi alla Juventus

La Juventus potrebbe decidere di investire in estate sul difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il classe 1997 infatti è in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto con la società toscana.

Di conseguenza la Fiorentina per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione potrebbe venderlo in estate.

Si è parlato in questi giorni di un interesse concreto di Milan e Inter per Milenkovic ma ci sarebbero anche i bianconeri sul giocatore. Sarebbe inoltre seguito da alcune società inglesi, su tutte il Manchester United, l'Arsenal ed il Tottenham.

Fino alla scorsa stagione la società toscana chiedeva circa 40 milioni di euro per il suo cartellino. Ad un anno dalla scadenza del suo contratto potrebbe lasciare la Fiorentina per circa 25-30 milioni di euro. Prezzo vantaggioso considerando l'età del giocatore (24 anni) e la qualità dimostrata in questi anni nel campionato italiano.

Le possibili cessioni della Juventus

Abbiamo parlato delle cessioni che potrebbero riguardare la Juventus. Alex Sandro piace al Chelsea mentre Rabiot e Ramsey sarebbero seguiti rispettivamente da Manchester United e Liverpool. Per Cristiano Ronaldo invece potrebbe definirsi un trasferimento al Paris Saint Germain. La società francese è una delle poche in grado di poter sostenere il pesante ingaggio che percepisce la punta portoghese.