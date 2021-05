Ultima giornata di campionato per il Crotone che nella serata di sabato 22 maggio alle ore 20:45 affronterà all'Ezio Scida la Fiorentina. Una gara nella gara tra due formazioni che da qui a pochi giorni dovranno iniziare a programmare la nuova stagione. Se tra le fila dei toscani ci sarà da accogliere un nuovo tecnico al posto di Giuseppe Iachini, anche gli squali potrebbero salutare Serse Cosmi. Nell'ultimo match stagione i rossoblù arriveranno con diverse assenze in tutti i reparti.

Crotone, difesa da ridisegnare

Nella gara contro la Fiorentina il Crotone potrebbe scendere in campo con una retroguardia inedita.

La novità assoluta sarà rappresentata dall'esordio in Serie A del giovane estremo difensore Gian Marco Crespi, elemento arrivato in estate dal Gozzano. In difesa non saranno disponibili causa squalifica i difensori Lisandro Magallan e Vladimir Golemic, assente anche Sebastiano Luperto a causa di un infortunio. Spazio dunque a chi ha giocato meno con la possibilità di vedere dal primo minuto in campo l'esperto Luca Marrone con Giuseppe Cuomo e Koffi Levy Djidji riconfermato.

Le altre assenze del Crotone

Anche a centrocampo gli squali saranno privi dell'esterno Arcadiusz Reca già assente da alcune giornate per un problema fisico. Potrebbe essere questa l'occasione giusta per rivedere in campo Luis Rojas che ben si è comportato negli ultimi incontri.

Non sarà neppure in panchina l'estremo difensore e capitano della squadra Alex Cordaz cosi come l'attaccante Samuel Di Carmine. Ad essere aggregati alla Prima Squadra anche alcuni giovani talenti del settore Primavera, elementi da testare e valutare nell'ottica del nuovo campionato che vedrà gli squali disputare il torneo di Serie B.

Prime voci di mercato

In casa Crotone a tenere banco è anche il mercato estivo. A poche ore dalla conclusione del campionato di Serie A i rossoblù dovranno prima di tutto sciogliere il nodo allenatore. In bilico Serse Cosmi che spera in una riconferma, al suo posto sembrerebbe prendere quotazioni l'ex difensore e tecnico della Pro Vercelli, Francesco Modesto.

In uscita dovrebbero esserci gli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias corteggiatissimi in Serie A.

Altro elemento che andrà via sarà Arcadiusz Reca che farà rientro all'Atalanta e che potrebbe anche indossare la maglia del Genoa, una situazione analoga a quella vissuta da Adam Ounas. L'attaccante francese, arrivato in prestito dal Napoli a gennaio concluderà la sua avventura in Calabria ritornando in Campania. Per lui il futuro potrebbe essere allo Spezia con un gradimento alla luce del sole manifestato dal tecnico Vincenzo Italiano.