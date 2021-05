Sono giorni molto importanti in Serie A in riferimento alla situazioni panchine di molte squadre. Nelle ultime ore ad esempio la Fiorentina ha ufficializzato l'ingaggio di Gennaro Gattuso così come è arrivata la conferma dell'addio di De Zerbi al Sassuolo (il tecnico ha firmato per lo Shakhtar Donetsk). Novità si attendono anche dalle panchine di Napoli, Inter e Juventus. Intanto le ultime indiscrezioni di mercato confermerebbero la possibilità di un addio di Conte alla società nerazzurra. Il tecnico pugliese infatti non accetterebbe la decisione della proprietà di cedere i giocatori più importanti così come la volontà di ridurre gli stipendi della rosa del 20%.

Per Conte quindi potrebbe definirsi un futuro professionale lontano dall'Inter.

Su di lui ci sarebbe il Real Madrid ma secondo il noto agente sportivo Claudio Pasqualin non è da scartare la possibilità che l'allenatore pugliese venga considerato per la panchina della Juventus. In una recente intervista a Tmw Radio ha infatti dichiarato: "L'esonero di Pirlo ed il ritorno di Conte alla Juventus non sono scenari fantascientifici".

Claudio Pasqualin su Pirlo e Conte

Il noto agente sportivo Claudio Pasqualin a Tmw Radio ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Secondo quest'ultimo il lavoro di Pirlo è stato condizionato anche da una rosa comunque non all'altezza di una società come la Juventus.

Ha poi dichiarato: "I limiti di esperienza di Pirlo si sono visti ,anche se ha fatto le nozze con i fichi secchi, visto che non aveva un organico proprio da Juve". Secondo Pasqualin i tifosi bianconeri vorrebbero Zinedine Zidane o Massimiliano Allegri alla guida tecnica della Juventus la prossima stagione.

Claudio Pasqualin su Gianluigi Donnarumma

L'agente sportivo Claudio Pasqualin si è soffermato anche sul futuro professionale di Gianluigi Donnarumma. Ha infatti dichiarato: "Se dovessi scommettere, io direi che rimarrà al Milan anche se i 10 milioni di euro a stagione richiesti dal giocatore il suo agente sportivo Raiola potrebbe trovarli in qualche altra società".

L'intervista di Pasqualin è arrivata però prima dell'arrivo di Maignan al Milan nella giornata del 25 maggio. Il portiere francese ha già effettuato le visite mediche e nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato il suo acquisto.

Gianluigi Donnarumma potrebbe finire alla Juventus. Il giocatore avrebbe già trovato un'intesa sul contratto con la società bianconera sulla base di un ingaggio a 10 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. L'eventuale arrivo di Donarrumma alla Juventus potrebbe portare alla cessione di Szczesny, che ha mercato in Inghilterra.