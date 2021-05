La Juventus in questa stagione ha mostrato limiti evidenti soprattutto a centrocampo. I vari Bentancur, Rabiot e Arthur Melo infatti non hanno garantito quella qualità che ci si aspettava. Allo stesso tempo è mancata la verticalizzazione verso le punte, caratteristica che gli attuali centrocampisti bianconeri sembrano non avere. Per questo in estate la società bianconera potrebbe investire su almeno un mediano di qualità. Si parla molto del possibile acquisto di Manuel Locatelli del Sassuolo, valutato circa 35 milioni di euro. Il classe 1998 sarebbe considerato un profilo ideale sia per la giovane età che per le qualità dimostrate in questa stagione.

Ci sarebbe però un altro nome che piace alla società bianconera e che costerebbe di meno rispetto al giocatore del Sassuolo. Ci si riferisce a Houssem Aouar, centrocampista del Lione che anche in questa stagione ha dimostrato tutte le sue qualità. Sette i gol e tre gli assist realizzati nel campionato francese e grande capacità non solo di verticalizzare ma anche di inserirsi nell'area avversaria. Potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per la Juventus.

Aouar possibile acquisto estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Francia, la Juventus potrebbe investire sul centrocampista del Lione Houssem Aouar. Il classe 1998 sarebbe considerato il profilo ideale per la società bianconera per rinforzare la mediana.

La qualità di Aouar potrebbe ritornare molto utile e si integrerebbe con i centrocampisti presenti nella rosa bianconera. Il francese sarebbe l'ideale soprattutto in un centrocampo a tre o come trequartista centrale in un 4-2-3-1. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo vantaggioso se si considera che lo scorso Calciomercato estivo il Lione chiedeva 50 milioni per il suo cartellino.

Inoltre la Juventus potrebbe inserire Mattia De Sciglio come contropartita tecnica. Il terzino infatti ha giocato in prestito nella squadra francese in questa stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche la trequarti offensiva ed il settore avanzato. Se dovesse partire Aaron Ramsey (piace in Inghilterra, nello specifico al Liverpool), la società bianconera potrebbe ingaggiare a parametro zero Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021.

Per quanto riguarda il settore avanzato, se dovesse partire Cristiano Ronaldo, i rinforzi come punte potrebbero essere due. Piace Moise Kean, il cui cartellino è di proprietà dell'Everton, ma che in questa stagione ha giocato in prestito al Paris Saint Germain. Potrebbe inoltre arrivare Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione a giugno 2021.