Dopo 9 anni la Juventus non ha vinto lo scudetto. I bianconeri hanno conquistato solo all'ultima giornata e grazie al pareggio tra Napoli e Verona l'accesso alla prossima Champions League. Sono giunti due trofei: la vittoria in Supercoppa Italiana contro i partenopei e il successo in Coppa Italia in finale contro l'Atalanta. Sicuramente è stata una stagione particolare per i piemontesi guidati da Andrea Pirlo al suo primo anno da allenatore. Una delusione è stata l'eliminazione in Champions League agli ottavi di finale per mano del Porto. Per parlare della Juventus, Blasting News ha contattato la co-conduttrice e giornalista sportiva Emanuela Iaquinta.

Iaquinta: 'L’Inter ha giocato meglio oggettivamente'

Come anche sottolineato da Pirlo, alla Juventus l'obiettivo è sempre quello di vincere. Dopo 9 anni lo scudetto non è arrivato e la stagione è stata abbastanza tribolata. Pensi che la qualificazione in Champions League cambi il giudizio sui bianconeri?

Mister Pirlo salito sulla panchina bianconera aveva tre obiettivi concordati con la società Juventus: scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Questo lo ha anche dichiarato nell’ultima conferenza stampa post Bologna - Juve. Lo scudetto non è arrivato perché l’Inter ha giocato meglio oggettivamente rispetto alla 'Vecchia Signora' (questo è indiscutibile) e Pirlo, nella sua prima esperienza da allenatore, ha fatto parecchi errori ma sempre del suo meglio, imparando dagli stessi.

Poi Coppa e Supercoppa sono comunque arrivati e, grazie al cielo, anche la qualificazione in Champions. A parer mio dopo quest’ultima non si può dire nulla a Pirlo se non che ha fatto un buon lavoro in base alle sue possibilità da inesperto.

Comunque è stato un anno con due trofei: Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Pensi che si potesse fare qualcosa di più in Champions League per come è maturata l'eliminazione per mano del Porto?

Certo che si poteva fare di più! La squadra c’era e ricordiamo che vi era un Cristiano Ronaldo che in ogni squadra in cui gioca fa la differenza. Ma evidentemente non è bastato.

Non posso non domandarti un giudizio su Andrea Pirlo. Un grande campione in campo, al suo primo anno da allenatore come lo valuti?

Come già hai captato nella mia prima risposta io non ho un giudizio negativo su Pirlo appunto perché è stata la sua prima esperienza da allenatore e su una panchina importante che di conseguenza mette molto sotto pressione chi si siede.

Gioie e dolori come in un matrimonio. Lui poteva fare meglio? Certo. Ma poteva fare anche peggio.

Secondo te rimarrà alla guida dei bianconeri? Se tu fossi il presidente della Juve lo confermeresti? In caso negativo su chi punteresti?

Due anni fa dopo che Allegri ha lasciato la panchina bianconera, l’errore è stato aver messo Sarri con la scusa del buon gioco, che non era visto di buon occhio da quasi nessuno. In primis dai giocatori. Dopo l’addio di Sarri, si era parlato di diversi nomi importanti, che non sono arrivati e la scelta è caduta su Pirlo. Pirlo sembrava fosse un traghettatore e come tale non poteva portare a casa dalle grandi orecchie! E neppure, quello che vorrei far capire, portare a casa uno scudetto solo perché lo abbiamo vinto per 9 anni consecutivi.

Se non dovesse arrivare un allenatore di spessore (come uno Zidane), io lo riconfermerei. La squadra si sta svecchiando e i senatori stanno lasciando il posto ai giovani. Potrebbe solo evolversi al meglio con una riconferma di Pirlo.

Secondo Emanuela, Cristiano Ronaldo non rimarrà con la Juventus

Grande stagione dal punto di vista realizzativo per un Cristiano Ronaldo non apparso al meglio nell'ultima parte di stagione. Secondo il tuo parere il portoghese rimarrà in bianconero?

Secondo me no. Dopo il suo ultimo post che ringraziava la Juventus per i 100 goal con la maglia bianconera si è captato un suo voler dire addio anche se cr7 avrebbe ancora un anno di contratto. 101 goal in 133 partite non sono pochi e la Juventus dovrà fare i conti iniziando le partite senza un goal come asso nella manica di default.

Guardando al prossimo mercato cosa serve alla Juve per tornare sul tetto d'Italia e dire la sua per vincere la Champions League?

Il tallone d’Achille è sempre stato il centrocampo quindi un buon regista sicuramente. Dopo l’addio che si respira nell’aria di Chiellini direi anche un buon difensore che si aggiunga al settore. Per quanto riguarda la porta io sono contenta del polacco Szczesny che ci ha salvato in parecchie situazioni (le persone tendono a ricordarsi solo quelle brutte come contro il Porto) e infine in attacco, se dovesse andar quindi via Ronaldo, sicuramente Dybala rimarrà e si potrebbe tenere per un’altra stagione anche Morata con il quale l’argentino si trova bene.