In queste settimane la Juventus si sta giocando il suo futuro. Infatti, la società bianconera al termine del campionato deciderà se proseguire con Andrea Pirlo oppure se attuare una nuova rivoluzione tecnica. Tra i nomi dei possibili sostituti del tecnico bresciano c'è quello di Massimiliano Allegri. Per molti l'allenatore di Livorno è il candidato numero uno per tornare alla guida della Juventus. Proprio del futuro della panchina bianconera ne ha parlato Luca Momblano sul canale Twitch di Juventibus: "Tre giocatori della Juve ritengono che sia già fatta per il ritorno di Allegri".

Allegri potrebbe tornare alla Juventus

In questi giorni, il nome di Massimiliano Allegri è accostato con grande forza alla panchina della Juventus. Anche se, al momento, la società non ha preso una decisione definitiva. Infatti, l'ipotesi della conferma di Andrea Pirlo esiste ancora e il tecnico in caso di conquista della Coppa Italia e di un posto Champions avrà la possibilità di giocarsi le sue chance per proseguire la sua avventura alla guida della Vecchia Signora. In caso di addio, invece, la Juventus prenderà in considerazione altri tecnici e oltre al profilo di Massimiliano Allegri la società starebbe valutando anche Zinedine Zidane. Il francese è appena uscito dalla Champions League con il Real Madrid e il suo futuro sembra ancora da decidere.

Proprio del ballottaggio tra Allegri e Zidane per la corsa alla panchina bianconera ne ha parlato Luca Momblano: "Se il discorso è chiuso ai nomi di Allegri e Zidane, l’allenatore della Juventus sarà Massimiliano Allegri". Dunque, adesso non resta che attendere di capire quale sarà la decisione finale della Vecchia Signora, una decisione che arriverà solo al termine del campionato.

La Juventus pensa al Milan

Il futuro di Andrea Pirlo alla Juventus passa soprattutto dalla partita del 9 maggio contro il Milan. Questa sfida è fondamentale poiché le due squadre sono in lotta serrata per un posto Champions. Se la Juventus dovesse vincere la corsa per un piazzamento europeo si metterebbe bene e Andrea Pirlo potrebbe quantomeno tirare un sospiro di sollievo.

Anche se chiaramente il tecnico bresciano dovrà vincere anche le restanti partite e soprattutto la Coppa Italia. Ma al momento l'allenatore è concentrato sulla gara contro il Milan e per questa sfida la buona notizia è che la Juventus dovrebbe recupererà Federico Chiesa. Il numero 22 juventino dovrebbe rientrare nell'elenco dei convocati, ma resta da capire se potrà essere titolare oppure no. L'altro nodo di formazione, invece, riguarda l'attacco dove Morata e Dybala si giocano una maglia al fianco di CR7. Ogni dubbio Pirlo lo risolverà nella giornata dell'8 maggio, quando sarà in programma una seduta mattutina.