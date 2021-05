La Juventus la prossima stagione potrebbe ritornare ad investire sui parametri zero. Negli ultimi anni la società bianconera ha ''pescato'' giocatori importanti dal mercato degli svincolati. Se da una parte sono arrivati Pogba, Emre Can e Pirlo, dall'altra si è investito anche su Rabiot e Ramsey, che in due stagioni in bianconero hanno deluso le aspettative. Per la prossima estate la società bianconera avrebbe un obiettivo ben definito, ovvero quello di portare a Torino Gianluigi Donnarumma e a Hakan Calhanoglu. Entrambi in scadenza di contratto a giugno 2021, rappresentano delle occasioni di mercato che però costano molto, dato che il portiere vorrebbe almeno 10 milioni di euro a stagione e il centrocampista turco circa 5 milioni.

Soprattutto su quest'ultimo, la Juventus si starebbe muovendo con decisione. Molto dipenderà anche da quale sarà la competizione europea in cui Milan e Juventus giocheranno la prossima stagione. Entrambe le squadre sono in lotta per un posto in Champions League: nell'ultima giornata di campionato il Milan sarà impegnato contro l'Atalanta e la Juventus contro il Bologna.

Calhanoglu potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe ingaggiare il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu a parametro zero a fine stagione. La società bianconera avrebbe offerto circa 5 milioni di euro a stagione, stipendio che sarebbe gradito dal centrocampista turco.

Il Milan si sarebbe fermato a circa 4 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità che l'offerta possa crescere qualora arrivi la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. A tal riguardo sarà fondamentale l'ultima giornata di campionato. Il Milan sarà impegnato a Bergamo contro l'Atalanta, con quest'ultima già qualificata alla massima competizione europea.

La Juventus invece dovrà necessariamente vincere a Bologna (già salvo) se vorrà alimentare speranze di qualificazione.

Il mercato della Juventus

L'eventuale ingaggio di Donnarumma e Calhanoglu potrebbe quindi dipendere dalla competizione in cui sarà impegnata la Juventus la prossima stagione. Intanto la società bianconera in estate dovrebbe alleggerire la rosa e potrebbe cedere soprattutto quei giocatori all'ingaggio pesante.

A rischio partenza ci sarebbero Szczesny, Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Il portoghese però potrebbe decidere di rimanere alla Juventus rispettando il contratto in scadenza a giugno 2022.