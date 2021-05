La Juventus la prossima stagione potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione della rosa. L'idea non è solo quella di diminuire il monte ingaggi ma anche di quello ringiovanire ulteriormente l'organico. Per questo la società bianconera starebbe valutando la possibilità di non rinnovare il contratto a due dei senatori che hanno fatto la storia della Juventus. Ci si riferisce ovviamente a Gianluigi Buffon e a Giorgio Chiellini, che hanno il contratto in scadenza a giugno 2021. Entrambi però potrebbero giocare almeno un'altra stagione.

Se però per il portiere si parla di diverse società interessate (su tutte Genoa, Atalanta e Parma), per il difensore centrale invece non sarebbero arrivate proposte importanti. Fra l'altro lo stesso difensore centrale ha recentemente dichiarato in un'intervista che non giocherebbe mai in una società italiana ed europea perché non vorrebbe mai affrontare la Juventus. Per lui si parla di un possibile trasferimento negli Emirati Arabi o dagli Stati Uniti d'America.

Chiellini vorrebbe giocare almeno un'altra stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Giorgio Chiellini potrebbe continuare a giocare un'altra stagione. Probabilmente però non alla Juventus, in quanto la società bianconera sarebbe intenzionata a ringiovanire la rosa.

Per il difensore centrale quindi potrebbe definirsi un altro anno da calciatore per poi diventare successivamente un dirigente. A tal riguardo sarebbe già pronto un posto per il centrale nello staff dirigenziale bianconero. Attualmente quindi la possibilità che Chiellini possa lasciare la Juventus per una nuova esperienza professionale all'estero è concreta.

Le cose potrebbero cambiare con l'arrivo di Massimiliano Allegri come tecnico. Come è noto infatti fra i due c'è un rapporto di stima professionale costruito negli anni in cui il livornese è stato allenatore della Juventus. Potrebbe quindi chiedere la conferma del difensore anche la prossima stagione, magari con un ruolo da quinto centrale.

Il mercato della Juventus

Attualmente gli unici difensori centrali che sembrano certi di una conferma per la prossima stagione sono Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Radu Dragusin. Non solo Chiellini, anche Demiral potrebbe lasciare la Juventus. Per il difensore turco potrebbe definirsi infatti un trasferimento in Inghilterra. Su di lui ci sarebbe l'interesse dell'Everton. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, soldi importanti anche per realizzare un'importante plusvalenza finanziaria. Se dovesse essere confermato invece l'addio di Chiellini, il sostituto potrebbe essere Rugani, attualmente in prestito al Cagliari.