La Juventus nei prossimi mesi potrebbe effettuare diversi cambiamenti in società. Si parla infatti di una possibile rivoluzione che coinvolgerebbe anche i dirigenti. In primis il presidente Andrea Agnelli, finito al centro del clamore mediatico dopo il lancio della Superlega (poi sostanzialmente fallito in due giorni). Proprio per questo, John Elkann starebbe pensando di sostituirlo, soprattutto per evitare un'esposizione negativa anche in riferimento al brand Juventus.

L'eventuale addio di Agnelli non sarebbe l'unico fra i dirigenti. Potrebbero infatti lasciare la società bianconera anche il vicepresidente Pavel Nedved e il direttore sportivo Fabio Paratici.

Entrambi infatti vanno in scadenza di contratto a giugno 2021 e potrebbero non rinnovare. Per quanto riguarda la loro sostituzione, circolano su alcuni media sportivi i nomi di Alessandro Del Piero e David Trezeguet.

Nedved e Paratici potrebbero lasciare la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Pavel Nedved e Fabio Paratici potrebbero non proseguire con la Juventus, con cui hanno un contratto in scadenza a fine stagione. Sarebbe difficile infatti una loro conferma in caso di addio del presidente Agnelli.

Potrebbe esserci il ritorno in dirigenza non solo di Del Piero e Trezeguet (rispettivamente come vice presidente e direttore sportivo) ma anche di Giuseppe Marotta. Per quanto riguarda invece la sostituzione di Andrea Agnelli, i principali candidati sarebbero Alessandro Nasi (vice presidente della Exor) e Marcello Lippi.

Quest'ultima sarebbe una scelta "romantica" che farebbe felici molti tifosi della Juventus

Un'eventuale decisione sarà presa una volta che il presidente della Exor prenderà visione del progetto industriale che Andrea Agnelli gli mostrerà: in questo senso l'assemblea dei soci della Exor prevista a fine maggio potrebbe essere decisiva.

La panchina della Juventus

Non solo Nedved e Paratici. A fine stagione potrebbe lasciare la Juventus anche Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero infatti potrebbe essere esonerato indipendentemente da come finirà l'annata la Juventus. I risultati deludenti raccolti fino ad adesso (i bianconeri sono terzi a -11 punti dall'Inter, pesa anche l'uscita agli ottavi di Champions) potrebbero essere decisivi per l'addio dell'allenatore.

Come possibile sostituto si valuterebbe l'ingaggio di Massimiliano Allegri. La Juventus però starebbe valutando anche delle alternative, fra esse ci sarebbero Luciano Spalletti e Roberto Mancini. Il commissario tecnico sembrerebbe essere saldo sulla panchina della nazionale italiana, la sua posizione potrebbe cambiare solo in caso di Europeo deludente dell'Italia.