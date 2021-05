Il Calciomercato estivo potrebbe regalare diverse trattative interessanti. I protagonisti indiscussi del mercato potrebbero essere le punte, con tanti top player che sarebbero pronti a cambiare squadra. Si parla ad esempio del possibile addio di Kylian Mbappé al Paris Saint Germain, così come quello di Haaland al Borussia Dortmund. Trasferimenti che però potrebbero riguardare anche giocatori che hanno scritto la storia recente del calcio europeo e mondiale. Si parla ad esempio di un possibile addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo, soprattutto nel caso in cui la squadra bianconera non dovesse qualificarsi alla prossima edizione di Champions League.

Negli ultimi giorni si è fatto il nome di Robert Lewandowski come suo possibile sostituto. La punta del Bayern Monaco potrebbe lasciare la Germania per fare una nuova esperienza professionale. Secondo la stampa americana, però, la punta sarebbe più interessata ad un trasferimento nel campionato inglese. Su di lui ci sarebbe l'interesse di Chelsea e Manchester City, che sarebbero alla ricerca di una punta di qualità.

Chelsea e Manchester City sarebbero interessati a Lewandowski

La punta del Bayern Monaco Robert Lewandowski potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo. Il nazionale della Polonia infatti starebbe pensando ad una nuova esperienza professionale. Per lui si parla di un interesse concreto della Juventus ma il giocatore preferirebbe l'Inghilterra.

Il Chelsea ad esempio sarebbe alla ricerca di una punta di qualità, considerando la stagione non ideale fin qui disputata da Timo Werner. Allo stesso tempo Olivier Giroud è in scadenza di contratto a giugno 2021 con la società inglese e difficilmente rinnoverà il suo contratto. Di conseguenza, almeno un giocatore per il settore avanzato potrebbe arrivare.

Lewandowski potrebbe essere il profilo ideale per il Chelsea, ma anche per il Manchester City. Il tecnico Guardiola infatti dovrà rinforzare il settore avanzato la prossima stagione considerando l'addio di Aguero (va in scadenza di contratto a giugno 2021). Si è parlato di un interesse concreto per Kane ma anche Lewandowski sarebbe nella lista di mercato della società inglese.

Il mercato della Juventus

Difficile pensare che Lewandowski possa accettare un trasferimento alla Juventus qualora la squadra bianconera non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. La sconfitta in campionato contro il Milan potrebbe rivelarsi decisiva in tal senso. Per la Juventus potrebbe non bastare battere Sassuolo, Inter e Bologna per avere la certezza di partecipare alla massima competizione europea la prossima stagione. Più probabile l'arrivo di una punta giovane che vada ad integrare il settore avanzato. Piacciono Moise Kean e Gianluca Scamacca.