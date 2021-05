Dopo la vittoria dello scudetto di domenica 2 maggio, l'Inter non ha abbassato la guardia. Il rischio poteva essere quello di giocare le ultime quattro partite di campionato senza più pensieri, concedendo piena libertà agli avversari. Così non è stato e, a darne dimostrazione, è stato il match di sabato 8 maggio a San Siro contro la Sampdoria. Gli uomini di Conte non si sono risparmiati e hanno segnato ben cinque goal ai blucerchiati. Nonostante uno scudetto ormai in tasca, il tecnico leccese non ha voluto che i suoi giocatori si rilassassero e la risposta è arrivata sul campo.

A stagione conclusa, però, l'Inter non avrà più tempo di festeggiare perché il mercato estivo si avvicina e la società dovrà fare le sue giuste valutazioni per consegnare nelle mani del suo condottiero una squadra ancora più forte e solida, che sia in grado di competere anche per il titolo di campione d'Europa. Il vertice con Steven Zhang è atteso dopo il match di sabato 15 maggio contro la Juventus. Nel frattempo, durante la prossima settimana, la dirigenza sosterrà dei colloqui con tutti i giocatori per capire come gestire la questione degli stipendi e degli eventuali rinnovi. Non tutti i giocatori, però, saranno sicuri di vestire ancora la maglia nerazzurra la prossima stagione. Chi è già dato per partente è Ashley Young.

Per il difensore inglese sarebbero in arrivo due destinazioni: Watford o MLS.

Ashley Young dovrebbe dire addio all'Inter a fine stagione

Quasi sicuramente Ashley Young non sarà più un giocatore nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza e la società non sembra intenzionata a rinnovarglielo. Conte avrebbe già avanzato diverse richieste per acquistare un terzino sinistro di qualità, in grado di poter sostenere gli 80 metri di fascia per tutti i 90 minuti della partita.

Nonostante le buone prestazioni di Ivan Perisic, il tecnico leccese starebbe cercando qualcosa di più. I nomi più blasonati sarebbero quelli di Emerson Palmieri, Rodrigo De Paul e Cuadrado. Il problema rimarrebbe sempre il costo dell'ingaggio. L'Inter non può permettersi spese folli e quindi un colpo a parametro zero o di un giocatore over 30 sarebbe più gradito.

Ashely Young: due destinazioni per il suo futuro

Sulle tracce di Ashley Young ci sarebbe da tempo il Watford, società che non è nuova all'inglese, cresciuto proprio nel settore giovanile del club presieduto da patron Pozzo. Ma, nelle ultime ore, sarebbe spuntata una nuova destinazione: l'MLS. L'Inter di Miami, con a capo David Beckham, starebbe costruendo una squadra di tutto rispetto, formata da nomi importanti come Gonzalo Higuain, Phil Neville e Blaise Matuidi. L'inglese potrebbe risultare l'ennesimo innesto vincente per la squadra.