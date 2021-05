L'Inter deve far fronte ad un terremoto inaspettato legato all'addio di Antonio Conte, ufficializzato nella giornata di ieri e che ha portato i dirigenti a prendere in considerazione piste alternative. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha provato il colpo di reni in extremis puntando su Massimiliano Allegri, con tanto di cena andata in scena ieri sera e una proposta da 10 milioni di euro a stagione ma la proposta è stata rispedita al mittente visto che era già d'accordo con la Juventus. Per questo motivo, in queste ultime ore, si sarebbero intensificati i contatti con Maurizio Sarri.

Inter su Maurizio Sarri

L'Inter adesso è alla ricerca di un allenatore che possa raccogliere l'eredità di Antonio Conte e che sia in grado di difendere il titolo, conquistato dopo undici anni. I nerazzurri hanno sondato anche il nome di Simone Inzaghi che, però, rinnoverà il proprio contratto con la Lazio. L'ultima idea porterebbe, dunque, all'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto con i bianconeri e questo scadrà a fine mese con il club che dovrà versare nelle casse dell'allenatore una penale di 2,5 milioni di euro per non rinnovare il contratto di un'altra stagione.

I primi contatti ci sarebbero stati in mattinata per l'allenatore, che potrebbe anche firmare un biennale con opzione per il terzo anno, proprio come fatto con la Juventus, a cifre anche simili, cioè 5 milioni più bonus.

Le caratteristiche della rosa nerazzurra, comunque, potrebbero sposarsi con le esigenze del tecnico toscano, che in passato ha dimostrato di poter giocare sia con il 4-3-3, sia con il 4-3-1-2 che con il 4-4-2. L'unico cambiamento, dunque, rispetto alla gestione Conte, sarebbe rappresentato dal passaggio alla difesa a quattro.

La possibile Inter con Sarri

Guardando la rosa dell'Inter, allo stato attuale, si potrebbe puntare sul 4-3-1-2, anche se saranno necessari degli innesti soprattutto in mezzo al campo, dove l'obiettivo numero uno resta Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che raccoglie il gradimento di Maurizio Sarri. Con il passaggio alla difesa a quattro potrebbe essere sacrificato sul mercato un centrale e in questo senso occhio a Stefan De Vrij, visto che permetterebbe di realizzare una plusvalenza piena essendo arrivato a parametro zero dalla Lazio.

In attacco confermata la coppia formata da Lukaku e Lautaro, mentre alle loro spalle potrebbero alternarsi De Paul e Eriksen. Questa la possibile formazione:

Inter (4-3-1-2): Handanovic (Musso); Hakimi, Skriniar, Bastoni, Darmian; De Paul, Brozovic, Barella; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku.