La panchina dell’Inter è senza padrone dal 26 maggio, quando è arrivata l’ufficialità dell’addio ad Antonio Conte. Ora Marotta cerca un nuovo allenatore e tante sono le ipotesi aperte, quelle più calde sarebbero Maurizio Sarri e Dejan Stankovic. C’è stato un tentativo per Massimiliano Allegri, ma il tecnico ormai avrebbe chiuso l'accordo con la Juventus e quindi altre trattative sarebbero in piedi per i Campioni d'Italia. Non sono previsti grossi investimenti in denaro, gli unici che avrebbero meritato un ingaggio importante sarebbero stati proprio l’ex bianconero e, secondo alcuni, Simone Inzaghi.

Il biancoceleste però dovrebbe rinnovare con la Lazio e così è tutto da rifare. Si cerca una guida tecnica che possa unire qualità ad un ingaggio non troppo elevato quindi.

Inter: Sarri, Stankovic e gli altri ex per la panchina

Nelle ultime ore, secondo acuni rumors, il nome più caldo sarebbe quello di Maurizio Sarri. L’ex Napoli ha esperienza sia in Italia che all’estero, ma ci sarebbero delle perplessità sul suo stile di gioco. O meglio, la rosa attuale, senza esterni di attacco, dovrebbe essere rivoluzionata per l’arrivo del mister che ha vinto lo scudetto due anni fa con la Juventus. E questo è un problema perché Zhang avrebbe imposto la cessione almeno di un big per ripianare il bilancio: questo fa capire che non ci sono molti margini per i colpi in entrata.

Così spuntano altre piste con tanti ex in attesa di una chiamata. Un allenatore che potrebbe piacere è Dejan Stankovic, ex eroe del Triplete che oggi siede sulla panchina della Stella Rossa. La sua nuova carriera è iniziata solo un anno e mezzo fa, ma è stata subito brillante. In questa stagione con il club serbo ha messo a referto ben 108 punti dominando il campionato.

Buona anche la cavalcata in Europa League fermata solamente agli scontri diretti dal Milan di Stefano Pioli. Si tratta di un mister giovane ed emergente che conosce l’ambiente, questi sono i punti a favore.

L’esperienza però è poca, e questo potrebbe essere un limite; e allora non sarebbe da escludere un tentativo per Sinisa Mihajlovic.

Anche lui ex calciatore nerazzurro, ora è al Bologna, ma non ha ancora sciolto le riserve per il futuro. I felsinei vorrebbero confermarlo, ma è ovvio che un inserimento dell’Inter complicherebbe la trattativa per la permanenza come allenatore dei rossoblu. Il serbo ha già avuto un’esperienza anche i panchina con i nerazzurri essendo stato il secondo di Roberto Mancini.

Insomma, i nomi non mancano, Giuseppe Marotta non è riuscito a centrare l’obiettivo Allegri e non è riuscito a convincere Simone Inzaghi, le prime scelte per il dopo Conte. Così adesso tutti tornano in partita, con Maurizio Sarri nome dal palmares più importante e gli ex che scalpitano per tornare a San Siro da protagonisti.