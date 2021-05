Potrebbero essere gli ultimi giorni in maglia rossoblù per l'attaccante del Crotone Nwankwo Simy, autore di 20 reti in 37 giornate nell'ultimo campionato di Serie A. Il calciatore nigeriano, alla sua quinta stagione in Calabria, è stato di fatto messo sul mercato dalla dirigenza più che per volontà per una necessità, quella legata al bilancio e alla ricostruzione della squadra. Il calciatore avrebbe attirato su di se l'interesse di diverse formazioni di Serie A, l'ultima in ordine di tempo sarebbe l'Udinese del presidente Pozzo.

Crotone, Simy in uscita

Una valutazione compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, questo sarebbe il prezzo fissato dal Crotone per lasciare partire il suo attaccante. Il futuro di Nwankwo Simy, salvo sorprese, dovrebbe essere lontano dalla Calabria ma ancora in massima serie. Dopo gli interessamenti emersi nei giorni scorsi da parte di club come Lazio, Salernitana e Torino, ora sarebbe l'Udinese a guardare in casa crotonese per rinforzare il suo attacco. Obiettivo il numero 25 degli squali, calciatore autore di una grande stagione e già nel torneo 2019-2020 capocannoniere del torneo cadetto. Per Nwankwo Simy un addio annunciato alla luce delle sue grandi prestazioni stagionali con un contratto con il club che risulta in scadenza il 30 giugno 2022.

Un tesoretto per il Crotone

Arrivato dal Gil Vicente, club della Serie B portoghese nell'estate del 2016, per Nwankwo Simy quelle vissute a Crotone sono state annate ricche di soddisfazioni. Emblematica la sua rete in rovesciata all'Ezio Scida contro la Juventus nel torneo 2016-2017 sotto la gestione del tecnico Walter Zenga, ma anche altre giocate vincenti che hanno permesso agli squali di giungere in Serie A con il secondo posto nel torneo di Serie B 2019-2020.

Con la sua vendita, affiancata dall'eventuale cessione di Junior Messias, la società calabrese potrebbe mettere da parte un tesoretto utile a finanziare la campagna acquisti del nuovo anno sportivo per cercare di ritornare quanto prima in Serie A.

Attese novità per la panchina

Tutto però risulterà legato alla scelta del nuovo allenatore.

Sembrerebbero poche le chance di riconferma per l'esperto Serse Cosmi che, dopo 14 giornate di campionato, non è riuscito a raggiungere l'impresa salvezza. La dirigenza, memore degli errori del passato, potrebbe ripartire da un tecnico giovane, individuato in uno tra Francesco Modesto e Fabio Caserta anche se non sono escluse soprese. Allo stesso tempo, la società discuterà con ogni calciatore della rosa per tastare le motivazioni e valutare una riconferma nella rosa della squadra anche per il prossimo campionato.