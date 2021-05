Nel passato Calciomercato si è concluso lo scambio di mercato che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona e Arthur Melo alla Juventus. Entrambi i giocatori hanno deluso le aspettative: il centrocampista bosniaco ha giocato con il contagocce nella squadra catalana mentre il mediano brasiliano è stato condizionato da diversi infortuni. Il nazionale sudamericano però ha finito la stagione nel migliore modi, almeno dal punto di vista dei trofei, conquistando con i bianconeri la Coppa Italia e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Diverso il morale di Miralem Pjanic, che in questa stagione non ha giocato molto con il Barcellona non per motivi fisici ma per scelta tecnica. L'allenatore Ronald Koeman gli ha preferito spesso De Jong e Busquets, con il bosniaco che si è dovuto accontentare soprattutto dei minuti finali delle partite. Una situazione che ha generato disappunto nel giocatore e che lo ha portato a non nascondere la sua amarezza. In un post su Twitter e Instagram, Pjanic ha sottolineato che la stagione gli ha lasciato "un gusto amaro e domande che cercano risposta". Non è da scartare la possibilità che il giocatore possa lasciare il Barcellona durante il calciomercato estivo.

Miralem Pjanic e il suo disappunto

''La stagione mi lascia un gusto amaro e domande che ancora cercando risposta, forza Barcellona''.

Queste le parole di Miralem Pjanic in riferimento alla sua prima stagione con il Barcellona. Le dichiarazioni sui profili social del centrocampista bosniaco lasciano intendere la sua insoddisfazione per il poco impiego, nonostante sia arrivato con presupposti di titolarità nella squadra catalana. Alla fine però, anche a causa dello schema adottato da Koeman (un 3-4-1-2 con De Jong e Busquets centrali di centrocampo) Pjanic è rimasto spesso in panchina.

Una situazione che ha portato anche ad un'inevitabile svalutazione del valore del suo cartellino. Se lo scorso anno era valutato circa 50 milioni di euro, adesso il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro. Indipendentemente se sarà confermato o meno Koeman sulla panchina del Barcellona, Pjanic potrebbe lasciare la società catalana.

Per lui si è parlato di un possibile ritorno alla Juventus, soprattutto se la società bianconera dovesse ingaggiare Massimiliano Allegri al posto di Pirlo.

Possibile scambio di mercato Pjanic-Bentancur

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio di mercato che porterebbe Miralem Pjanic alla Juventus e Rodrigo Bentancur al Barcellona. Attualmente però tale indiscrezione di mercato non trova riscontri fra i giornali sportivi italiani. Il centrocampista uruguaiano piacerebbe soprattutto all'Atletico Madrid, che potrebbe offrire alla Juventus uno fra Gimenez, Renan Lodi e Lemar.