La stagione del Milan si è conclusa nel migliore dei modi con i rossoneri che sono riusciti ad ottenere la tanto desiderata qualificazione in Champions League. Nonostante il match point fallito in casa con il Cagliari, i ragazzi di Stefano Pioli hanno saputo trovare la quadra e sconfiggere l'Atalanta in trasferta assicurandosi matematicamente la qualificazione. Non c'è troppo tempo, però, per festeggiare, perché la prossima stagione incombe e diverse sono le operazioni di mercato sul tavolo. Su tutte, al momento, ci sono quelle relative ai rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma sui quali il Milan non ha ancora abbandonato le speranze.

Qualora il nazionale turco dovesse accettare la proposta proveniente dal Qatar, il Milan sarebbe intenzionato ad acquistare il trequartista argentino Rodrigo De Paul; al posto di Donnarumma, invece, potrebbe arrivare il portiere del Lille, Mike Maignan.

Calciomercato Milan, la questione rinnovi e l'interesse per De Paul

La dirigenza non ha molto tempo per godersi la vittoria di domenica e il secondo posto in quanto deve iniziare a pianificare le strategie per la prossima stagione. Secondo un importante media italiano, l'amministratore delegato Ivan Gazidis sembrerebbe determinato a continuare con la sua missione: mantenere il club in equilibrio finanziario, renderlo autosufficiente e ottenere buoni risultati sportivi.

I 50 milioni di euro extra che le prime quattro posizioni portano sicuramente aiuteranno molto in tal senso. Gazidis ha rilasciato le sue prime riflessioni ai social network del club: "È solo l'inizio di un percorso ambizioso e dobbiamo continuare a lavorare insieme, con la stessa determinazione e con l'obiettivo di rendere orgogliosi i nostri meravigliosi e appassionati tifosi, che ci hanno sempre supportato anche nei momenti più difficili”.

Quest'estate il Milan ha l'obbligo non solo di mantenere il buon lavoro ma anche di costruirlo, perché battere lo Shamrock Rovers in Europa è una cosa ma un'altra è vincere a Manchester e Madrid. Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma sarà la prima cosa da affrontare ma al momento la situazione non è migliorata perché il ritorno del Milan in Champions non sarebbe bastato a Mino Raiola, il quale continuerebbe a chiedere un ingaggio più alto di quello offerto dalla dirigenza rossonera.

Il sostituto di Donnarumma, però, sarebbe già pronto poiché è stato trovato un pre-accordo con Mike Maignan. Per quanto riguarda gli altri rinnovi, non si hanno notizie nemmeno di Hakan Calhanoglu, che ha un'offerta dal Qatar e chiede una cifra superiore al tetto salariale fissato da Elliott. L'interesse dei rossoneri per Rodrigo De Paul implica che il Milan si stia preparando a perdere il trequartista turco. Come confermato dal patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo, difficilmente l'argentino resterà ad Udine perché su di lui ci sono parecchi club.