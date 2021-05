Il Calciomercato del Milan continua a regalare spunti interessanti e molto probabilmente sarà così fino al termine della sessione estiva. I dirigenti rossoneri continuano ad essere molto attivi sul mercato, anche se in questo momento si sta parlando più di cessioni e rinnovi dopo aver chiuso l'acquisto di Mike Maignan. Il procuratore Mino Raiola, durante un incontro col Barcellona per Donnarumma, avrebbe offerto ai catalani il cartellino di Alessio Romagnoli. Un'altra pedina che potrebbe lasciare i rossoneri nella sessione estiva è l'attaccante portoghese Rafael Leao, il cui rendimento non ha rispettato le attese.

Calciomercato Milan, Raiola vorrebbe portare Romagnoli in Spagna

Mino Raiola ha incontrato ieri il Barcellona e tra i nomi presentati dal super agente al club catalano c'erano due attuali stelle del Milan, entrambe alle prese con un futuro molto incerto. Il primo giocatore proposto è stato Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scadrà alla fine del mese prossimo e in uscita dopo l'ingaggio di Mike Maignan come suo sostituto. Donnarumma non è stato l'unico milanista proposto da Raiola, visto che ai catalani è stato offerto anche il capitano Alessio Romagnoli, sotto contratto fino al 30 giugno 2022. A tal proposito, non c'è alcun indizio che lasci intendere la volontà del Milan di prolungare il contratto al nazionale azzurro.

Per evitare di perderlo gratuitamente, il Milan potrebbe prendere la decisione di cedere il difensore in estate, magari proprio ai catalani. Romagnoli ha una valutazione di 30 milioni di euro, secondo il portale 'transfermarkt', ma visto il suo rendimento dell'ultima stagione e la scadenza imminente del contratto, difficilmente il Milan riuscirà ad incassare quella cifra.

Calciomercato Milan, in bilico il futuro di Leao

Il Milan non è soddisfatto al 100% della stagione 2020-21 di Leao e della crescita che ha mostrato, in particolare nella seconda metà della stagione, quando non è riuscito a dare continuità al suo ottimo rendimento pre-natalizio. Il giocatore portoghese ha faticato a imporsi, sia come attaccante che come esterno, e per questo la dirigenza rossonera sarebbe aperta a valutare eventuali offerte qualora dovessero arrivare.

La sua cessione a 25-30 milioni di euro permetterebbe al Milan di realizzare una plusvalenza e spendere il ricavato anche su altri obiettivi. Questo sarebbe fondamentalmente lo stesso prezzo speso dai rossoneri nell'estate del 2019, quando fu ingaggiato dal Lille dopo una stagione esplosiva in Ligue 1. L'agente Jorge Mendes non dovrebbe avere particolari difficoltà a trovargli un nuovo club, con Roma o Wolves citate come possibili destinazioni.