Ultima giornata in Serie A, ultima gara sul cammino del Crotone. La squadra rossoblù, aritmeticamente retrocessa in cadetteria, guarda al suo futuro che passerà dal mercato estivo. In attesa di conoscere quella che sarà la guida tecnica della prossima stagione, la dirigenza calabrese starebbe registrando i primi gradimenti su alcuni dei suoi elementi più importanti. Tra questi senza dubbio l'attaccante Nwankwo Simy che potrebbe fare al caso di Lazio e Salernitana. Lo Spezia, attraverso il tecnico Vincenzo Italiano, avrebbe invece manifestato l'interesse per Junior Messias e Adam Ounas.

Crotone, Simy conteso

Sull'attaccante Simy, 20 reti in 36 giornate di campionato, si starebbero addensando diversi interessamenti. Nei giorni scorsi un'offerta sarebbe giunta dalla Championship inglese del quale però non si consocerebbe l'identità, ora a farsi avanti potrebbero essere due club di Serie A identificati nella Lazio e nella neopromossa Salernitana. Per il numero 25 del Crotone, da cinque anni in Calabria, si tratterebbe di un addio dopo essere giunto in Italia dal Gil Vicente, club militante nella seconda serie portoghese. Il valore stimato per il suo cartellino si aggirerebbe tra gli 8 e i 10 milioni di euro con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Messias e Ounas, occhio allo Spezia

Altri due calciatori indiziati a lasciare la Calabria potrebbero essere Messias e Ounas. Se per l'attaccante brasiliano, in scadenza il 30 giugno 2024 ci sarà da trattare per l'acquisizione del suo cartellino, il calciatore francese farà ritorno al Napoli per fine prestito. Su entrambi si sarebbe manifestato l'interessamento dello Spezia, non una vera e propria trattativa, ma un interesse alla luce del sole manifestato dal tecnico Italiano.

Entrambe i calciatori hanno rappresentato un valore aggiunto nell'attacco degli squali, senza riuscire però a regalare la salvezza alla squadra calabrese.

Crotone, prima di tutto l'allenatore

Prima di affrontare tematiche di mercato il Crotone dovrà decidere quello che sarà il nuovo allenatore. In bilico Cosmi che, nonostante abbia espresso la volontà di proseguire in rossoblù, potrebbe salutare la città a termine del campionato.

Tra i candidati alla panchina ci sarebbero Francesco Modesto, attuale tecnico della Pro Vercelli, e Paolo Zanetti, allenatore alla guida del Venezia. Potrebbe ben presto tornare in panchina, invece, l'ex allenatore del Crotone Giovanni Stroppa, per lui si sarebbero interessati club di cadetteria come Brescia e Parma pronti a ricostruire un progetto attorno ad una nuova guida tecnica.