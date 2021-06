La situazione Brahim Diaz è una delle più ingarbugliate del calciomercato del Milan. Stefano Pioli e la dirigenza vorrebbero tenerselo stretto perché la sua annata è stata buona e i soli 21 anni fanno pensare che da qui in poi potrà solo migliorare. Il profilo è perfetto per i rossoneri che da un paio di stagioni a questa parte stano imbastendo un progetto giovani importante e con ottimi riscontri in campo vista la recente qualificazione alla prossima Champions League.

Il problema è che la spagnolo, ieri in gol con la Nazionale maggiore nella gara amichevole con la Lituania, finita 4-0, è di proprietà del Real Madrid.

Il suo trasferimento avvenuto durante la scorsa estate è stato concluso con un prestito secco, senza diritto di riscatto. Questo significa che nelle prossime settimane il calciatore tornerà in Spagna dove potrebbe anche restare.

Brahim Diaz, Ancelotti decisivo per il suo futuro

I media spagnoli spiegano infatti che il sogno del giocatore sarebbe quello di avere una possibilità con le merengues. Il club avrebbe confermato al giocatore che il profilo piace e che le qualità sono quelle giuste per restare al Bernabeu, ma per il Milan la strada non è ancora chiusa. Potrebbe infatti essere decisivo il colloquio che Brahim Diaz avrà con Carlo Ancelotti, nuovo tecnico del Real Madrid, nelle prossime settimane.

L’allenatore potrebbe infatti potrebbe anche comunicargli che per lui non ci sarà spazio, dando così il via libera alla cessione.

A complicare il ritorno del talentino in Spagna sarebb anchee la rosa extralarge delle merengues. Nel ruolo di trequartista infatti ci sono già Eden Hazard e Isco, e poi rientrerà alla base anche Bale che non è un numero 10 ma che va a rendere ancora più folta la concorrenza in attacco.

Se non dovesse partire nessuno quindi non ci sarebbe spazio per l’attuale giocatore rossonero.

Sempre i rumors che arrivano dalla Spagna spiegano che in caso di nuovo addio alla Capitale iberica, Brahim Diaz darebbe preferenza per un ritorno al Milan rispetto ad un’avventura in una squadra diversa. Insomma c’’è ancora spazio per il colpo di mercato, anche se ancora una volta dovrebbe essere a tempo a non a titolo definitivo.

Il Real infatti non avrebbe nessuna intenzione di perdere il controllo sul proprio gioiellino. Possibile quindi un nuovo prestito, magari con riscatto e controriscatto per accontentare le due parti in causa.

Nel frattempo sempre per il ruolo di trequartista dello schieramento del Milan continua la telenovela Calhanoglu. Il turco non ha ancora rinnovato il contratto che scadrà tra poche settimane, i rossoneri non avrebbero intenzione di alzare la proprio offerta e così tutto sarebbe in stand-by.