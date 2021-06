Il Calciomercato del Milan è in continuo divenire, infatti la dirigenza rossonera è vigile sia sulle operazioni in entrata sia su quelle in uscita. A tal proposito si starebbero facendo delle valutazioni sul futuro di Rafael Leao e di Ante Rebic, visto che magari uno dei due giocatori potrebbe lasciare il Milan in estate. Come sostituto i dirigenti rossoneri avrebbero individuato il marocchino dello Schalke 04 Amine Harit, il quale è valutato circa 12 milioni di euro ma potrebbe arrivare per una cifra inferiore vista la retrocessione del club tedesco.

Calciomercato Milan, dubbi sul futuro di Leao e Rebic

Il Milan sarebbe disposto ad ascoltare le offerte per la coppia di fascia sinistra Rafael Leao e Ante Rebic, collezionando un budget sufficiente per investire sull'acquisto di un giovane attaccante. Il giornalista Manuele Baiocchini ha fornito un aggiornamento sul mercato, partendo da una valutazione della situazione relativa all'acquisto dell'attaccante. Ha rimarcato che non ci sono molti margini di trattativa intorno a Giroud, poiché il Milan difficilmente pagherà al Chelsea un indennizzo e qualora i rossoneri decidessero di fare un investimento lo farebbero per un giocatore più giovane. Il giornalista ha riferito che non è sicuro che sia Rafael Leao che Ante Rebic rimarranno nel club rossonero, perché se dovessero arriveranno offerte importanti il ​​Milan ci penserà.

Entrambi i giocatori hanno delle valutazioni abbastanza alte, infatti secondo il portale transfermarkt, il talento croato vale 32 milioni di euro, mentre il portoghese 25 milioni. Con una cessione importante il Milan avrebbe più margine di manovra per muoversi più liberamente, soprattutto considerando che parte degli introiti della Champions League servirà a riscattare Tonali e Tomori.

Calciomercato Milan, occasione Harit dello Schalke 04

Con lo Schalke che è stato retrocesso nella serie cadetta tedesca dopo una stagione disastrosa, ci sono diverse voci riguardanti il marocchino Amine Harit, il quale potrebbe lasciare il club questa estate. Il 23enne ha giocato 31 partite la scorsa stagione con lo Schalke e ha segnato 2 gol, con 5 assist in campionato.

Nelle scorse ore dalla Francia è arrivata la notizia che il Milan sarebbe sulle tracce di Harit e potrebbe fare un'offerta per portarlo a Milano una volta apertasi la finestra di mercato. Il club di Gelsenkirchen ha messo sul mercato i suoi giovani talenti dopo la retrocessione e viste le difficoltà finanziarie, con il talento marocchino che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro. Oltre ai rossoneri, anche il Napoli sarebbe sulle tracce del fantasista marocchino.