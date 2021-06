Il Milan è alle prese con diverse trattative che tengono i tifosi rossoneri con il fiato sospeso. La dirigenza rossonera, infatti, starebbe cercando di migliorare il reparto offensivo e potrebbe dover presto intervenire sul mercato per sostituire il partente Samu Castillejo. A tal proposito, il marocchino Hakim Ziyech sarebbe finito nel mirino della società rossonera, con il giocatore che potrebbe lasciare il Chelsea in estate. Sempre dalla Premier League per l'attacco rossonero potrebbe arrivare Olivier Giroud, che si libererà a parametro zero proprio dal club londinese.

Calciomercato Milan, i rossoneri pescano in Premier League

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la situazione di Ziyech starebbe attirando un certo interesse da parte dei club italiani. Il Milan di Stefano Pioli si era mosso circa un mese fa quando aveva chiesto informazioni sulla fattibilità dell'affare. Negli ultimi giorni, però, si è aggiunta una nuova concorrente, poiché il nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, lo considera una possibile opzione nel caso in cui Lorenzo Insigne o Hirving Lozano lascino il club quest'estate. Ziyech rappresenta il prototipo dell'esterno che piace all'ex allenatore dell'Inter per tecnica, velocità e creatività, oltre che per la possibilità di essere schierato sia a sinistra che a destra.

L'interesse di entrambi i club non si è ancora trasformato in contatti ufficiali o trattative, ma il Chelsea, dal canto suo, non ha ancora escluso l'idea di cederlo per finanziare gli acquisti estivi.

Calciomercato Milan, non solo Giroud per l'attacco

La dirigenza milanista è convinta che serva un altro elemento di esperienza nel reparto attaccanti ma anche l'acquisto di un giocatore giovane.

I rossoneri sono stati accostati a giocatori come Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca, ma Giroud sembra più vicino all'arrivo, anche se il mercato è sicuramente in divenire ed ogni opportunità viene monitorata attentamente. La porta è aperta anche per un altro acquisto ed il primo nome sul taccuino è stato a lungo Vlahovic, il tipo di giocatore perfetto per i piani di Elliott, ma probabilmente l'esborso per il suo cartellino è troppo elevato.

Scamacca è sicuramente un giocatore più acerbo e ha caratteristiche diverse da Vlahovic, ma ha anche lui il vizio del gol. Il Presidente del Sassuolo Carnevali ha già fatto sapere che venderebbe il giocatore, anche se la sua richiesta si aggirerebbe sui 40 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche un giocatore giovane, duttile e non troppo costoso, e la pista più calda porta ad Amine Adli, la 21enne stella del Tolosa che è stata appena incoronata miglior giocatore della Ligue 2 e potrebbe partire per 15 milioni di euro.