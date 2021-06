La Serie B italiana la prossima stagione potrebbe essere un campionato ancor più interessante rispetto all'annata calcistica 2020-2021. Merito evidentemente della presenza di società blasonate come Parma, Monza e Crotone, che puntano alla promozione nel massimo campionato italiano. Soprattutto gli emiliani si sono regalati un grande acquisto, ovvero l'ingaggio di Gianluigi Buffon. Infatti, il portiere ex Juventus ha firmato un contratto di due anni. Anche il Monza però potrebbe non essere da meno. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società starebbe lavorando ad un acquisto importante.

L'ex Juventus Sebastian Giovinco potrebbe diventare un nuovo giocatore della squadra lombarda. Il classe 1987 potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il Monza, che dopo Boateng (trasferitosi all'Hertha Berlino) potrebbe perdere anche Balotelli. La punta italiana non avrebbe ricevuto offerta di rinnovo contrattuale e sarebbe in attesa di una nuova esperienza professionale.

Giovinco potrebbe trasferirsi al Monza

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Monza starebbe lavorando all'ingaggio della punta Sebastian Giovinco. L'ex Juventus potrebbe essere il grande acquisto della società lombarda. Andrebbe probabilmente a sostituire Mario Balotelli, che va in scadenza di contratto a fine giugno.

Giovinco attualmente gioca nella società qatariota dell'Al Hilal. In questa stagione fino ad adesso ha giocato 21 partite segnando un gol e fornendo quattro assist decisivi ai suoi compagni. Dopo anni in cui ha giocato all'estero, Giovinco potrebbe decidere di ritornare in Italia e scegliere un progetto sportivo ambizioso come quello del Monza.

Il Monza, dopo aver lottato nei playoff per la promozione in Serie A, quest'anno cercherà di conquistare la promozione nel massimo campionato italiano.

Il mercato della Serie B

Le trattative di mercato della Serie B proseguono. Ci sono diverse società che vogliono riscattare la stagione 2020-2021 e sarebbero intenzionate ad investire sul mercato in maniera decisa.

Fra queste il Brescia di Cellino, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe individuato in due giocatori del Benevento per rinforzare la rosa. Si tratta dei centrocampisti Schiattarella e Viola, che potrebbe decidere di rilanciarsi in una società che ha ambizioni di promozione in Serie A. Molto attivo sul mercato anche il Pisa, che starebbe lavorando all'acquisto del centrocampista Mazzitelli. Piace inoltre il terzino Mendy mentre per il settore avanzato potrebbe arrivare la punta del Hellas Verona Di Carmine. Altro rinforzo per la difesa potrebbe essere Beruatto, giocatore della Juventus under 23.