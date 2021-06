Uno dei reparti che l'Inter potrebbe cambiare molto nella prossima sessione estiva di calciomercato è quello di centrocampo. Oltre alle cessioni scontate di quei giocatori che torneranno dai prestiti come Radja Nainggolan e Joao Mario, occhio anche alle posizioni di Gagliardini, Matìas Vecino e Stefano Sensi, con quest'ultimo che non offre le giuste garanzie dal punto di vista fisico, tanto che ieri si è fermato nuovamente nel ritiro della Nazionale italiana, con il ct Mancini che ha deciso di escluderlo dagli Europei chiamando Pessina. Uno dei nomi che sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri è Nahitan Nandez.

Inter su Nandez

Uno dei nomi finiti nel mirino dell'Inter in vista della prossima sessione estiva di calciomercato è Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano potrebbe premere per la cessione, visto che vorrebbe giocare con continuità ad alti livelli e, possibilmente, in Europa, cosa che farebbe sicuramente all'Inter, dove difendere il titolo di campione d'Italia e giocherebbe in Champions League.

Nandez, inoltre, offrirebbe diverse soluzioni dal punto di vista tattico, essendo in grado di giocare indistintamente sia come mezzala che come esterno destro, come fatto al Cagliari. E al club nerazzurro serve un elemento simile, soprattutto qualora fosse ceduto Achraf Hakimi al Paris Saint Germain.

Il rendimento del classe 1995 nella stagione appena conclusa è stato altalenante, pagando anche un'annata sotto tono per il Cagliari, avendo messo a segno due reti e collezionato due assist in 32 partite di campionato. I rapporti tra le due società comunque sono buoni, come testimonia la cessione di Radja Nainggolan in prestito secco ai rossoblu.

Possibile scambio tra Inter e Cagliari

Inter e Cagliari stanno discutendo da qualche settimana del futuro del Ninja, che preme per rimanere in Sardegna. E proprio nell'ambito di questi discorsi sarebbe stato fatto il nome di Nahitan Nandez, La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, anche perché i nerazzurri non hanno intenzione di pagare la clausola rescissoria da 36 milioni di euro, considerata piuttosto elevata.

Nell'affare, però, potrebbero entrare un paio di contropartite tecniche in grado di abbassare l'esborso economico e far realizzare plusvalenze importanti in ottica bilancio.

Oltre a Nainggolan, i nomi caldi sarebbero quelli di due giovani, Sebastiano Esposito, tornato dal prestito al Venezia, e Oristanio. Occhio anche al giovane portiere Di Gregorio che, però, potrebbe restare in prestito al Monza, ma questa volta con obbligo e non con diritto di riscatto fissato tra i 5 e gli 8 milioni di euro.