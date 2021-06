Uno dei reparti che l'Inter dovrà rinforzare nella prossima sessione di calciomercato è sicuramente quello delle fasce. Andranno via sicuramente Ashley Young e Aleksander Kolarov, che sono in scadenza di contratto e non rinnoveranno, ma anche Achraf Hakimi potrebbe lasciare Milano, visto il forte interesse del Paris Saint Germain nei suoi confronti. Serviranno innesti, dunque, sia a destra che a sinistra e sull'out mancino il nome in cima alla lista di Ausilio e Marotta sarebbe quello dell'esterno serbo dell'Eintracht Francoforte, Filip Kostic, spesso decisivo nel campionato appena concluso.

Kostic come post Hakimi all'Inter

Il nome in cima alla lista degli obiettivi dell'Inter in vista della prossima sessione estiva di calciomercato sarebbe quello di Filip Kostic. I nerazzurri hanno bisogno di rinforzi sulle fasce alla luce dei tanti addii e per questo motivo cercano un elemento in grado di fare la differenza. L'esterno serbo è sicuramente uno di quelli, soprattutto guardando i numeri raccolti nell'ultima annata con la maglia dell'Eintracht Francoforte.

Il giocatore, infatti, ha segnato quattro reti e raccolto ben quattordici assist in trenta partite di Bundesliga, tra l'altro con soli quattro cartellini gialli ricevuti. Numeri importanti, che potrebbero convincere l'Inter a puntare su di lui anche come erede di Achraf Hakimi, pur giocando sull'esterno opposto, dato che il marocchino è vicino al Paris Saint Germain, per il quale si attende il rilancio rispetto alla prima offerta da 60 milioni di euro.

Il contratto in scadenza a giugno 2023 non lo rende incedibile per il club tedesco, visto che essendo un classe 1992 potrebbe essere l'ultimo anno disponibile per cederlo ad una cifra congrua al suo valore reale. Un nome che piace molto anche al nuovo tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ufficializzato questa mattina dalla società.

Possibile contropartita per abbassare il prezzo di kostic

L'Inter avrebbe avviato i primi contatti con l'Eintracht Francoforte per discutere del futuro di Filip Kostic. L'esterno serbo è valutato dal club tedesco tra i 25 e i 30 milioni di euro, con l'esterno che potrebbe fare pressioni per essere ceduto essendo desideroso di giocare con continuità in Champions League.

Secondo indiscrezioni sul web, il club nerazzurro sarebbe pronto a mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Si tratta di Valentino Lazaro, che in Germania ha sempre molti estimatori, con l'austriaco di ritorno dal prestito al Borussia Monchengladbach. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro e, dunque, con un conguaglio da almeno 15 milioni l'Eintracht potrebbe cedere Kostic all'Inter. Inzaghi, così, avrebbe una freccia importante al proprio arco, in attesa di capire cosa succederà con Hakimi.