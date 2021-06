Nella prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter sarà sicuramente molto attiva, sia per quanto riguarda le entrate, sia per le uscite. Uno dei reparti che i nerazzurri potrebbero stravolgere è sicuramente quello degli esterni visto che potrebbe andare via Achraf Hakimi, mentre in uscita ci sono anche Ashley Young e Aleksander Kolarov, entrambi in scadenza di contratto. Proprio la partenza dell'esterno marocchino rischia di creare un buco sulla fascia destra che non sarà facile colmare. E il nome nuovo che starebbe circolando nelle ultime ore è quello di Denzel Dumfries, protagonista anche con l'Olanda agli Europei.

L'Inter penserebbe a Dumfries per la fascia

Il nome nuovo finito nel mirino dell'Inter in vista della prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Denzel Dumfries. I nerazzurri potrebbero cedere Achraf Hakimi, su cui c'è da registrare il forte interesse di Paris Saint Germain e Chelsea, con i Blues che hanno alzato la loro offerta mettendo sul piatto 60 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso. Operazione che risolverebbe il problema a sinistra ma, appunto, porterebbe il club a cercare un rinforzo a destra.

Dumfries si sta mettendo in luce anche agli Europei, visto che ha segnato il gol vittoria decisivo per l'Olanda, che si è imposta 3-2 contro l'Ucraina. L'esterno destro è stato grande protagonista anche con la maglia del Psv Eindhoven, avendo messo a segno due reti e collezionato sei assist in trenta partite di Eredivisie, a fronte di un gol realizzato in otto partite di Europa League.

Numeri importanti per un giocatore ancora relativamente giovane, essendo un classe 1996, che ha ancora qualche margine di crescita, pur non essendo ai livelli di Hakimi. Ma con questa operazione il club meneghino sistemerebbe definitivamente i conti e avrebbe Marcos Alonso a sinistra e Dumfries a destra, con Perisic o Dimarco a sinistra e Darmian a destra come prime alternative.

Le possibili cifre

Il Psv Eindhoven certamente non lascerà andare facilmente Denzel Dumfries, soprattutto qualora dovesse continuare ad offrire ottime prestazioni agli Europei. L'esterno olandese, però, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e questo potrebbe facilitare il buon esito della trattativa. L'Inter al momento ha fatto soltanto un sondaggio ma non è escluso che nei prossimi giorni la trattativa possa già entrare nel vivo proprio per evitare che la sua quotazione schizzi alle stelle e la concorrenza aumenti.

Il Psv per il suo cartellino chiede almeno 15 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere anche abbassata dall'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare, come potrebbe essere un giovane della Primavera nerazzurra, che ha conquistato le final four scudetto in queste ore.