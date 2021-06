Reduce da un'annata difficilissima il Crotone dovrà rifondare la sua squadra. Dopo la retrocessione in cadetteria gli squali hanno avviato la ricostruzione ufficializzando nei giorni scorsi l'approdo in rossoblù del tecnico Francesco Modesto e del difensore Davide Mondonico. Non solo entrate, ma anche inevitabili cessioni tra le fila dei calabresi che potrebbero salutare dopo due stagioni il difensore Luca Marrone. Sul calciatore si sarebbe soffermata nelle ultime ore l'attenzione del Monza della famiglia Berlusconi.

Crotone, Marrone in uscita

Dopo una prima parte di stagione da titolare e un girone di ritorno tra luci ed ombre il difensore Luca Marrone potrebbe concludere la sua avventura con la maglia del Crotone.

Arrivato in Calabria nell'estate del 2019-2020 dall'Hellas Verona in prestito, è stato poi riscattato la scorsa estate dagli scaligeri a seguito della promozione in Serie A. Il suo rendimento nella seconda parte di stagione non ha convinto il tecnico Serse Cosmi rimanendo a lungo lontano dal rettangolo verde. Ora la possibilità di ripartire potrebbe concederla il Monza che vede in panchina Giovanni Stroppa, allenatore con il quale ha disputato le sue migliori prestazioni con il club calabrese.

Una rosa da ricostruire

Non solo Luca Marrone, in uscita sembrerebbero esserci tanti altri protagonisti del recente ciclo vincente del Crotone. Tra questi gli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias. Per la punta nigeriana nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto il Betis Siviglia, mentre continuerebbe ad essere elevata l'attenzione della Fiorentina che nella sua offerta avrebbe inserito il giovane attaccante Riccardo Sottil.

Per il fantasista brasiliano, invece, oltre a Torino e Atalanta recentemente si sarebbero interessate due grandi squadre di Serie A come Napoli e Milan. Si attenderebbe solamente l'ufficialità per il trasferimento dopo sette stagioni di Alex Cordaz dal Crotone all'Inter.

Nuovo ciclo a Crotone

Quello che la dirigenza calabrese vorrebbe ricostruire è una squadra che possa in breve tempo recuperare entusiasmo e dare il via ad un nuovo ciclo vincente.

Per farlo si è affidato alle idee giovani di un tecnico nativo di Crotone ed ex calciatore rossoblù come Francesco Modesto. In entrata la dirigenza starebbe vagliando il mercato di Serie C per ricercare alcuni profili congeniali al gioco che vorrà esprimere il suo allenatore. Tra questi ci sarebbe la mezzala del Metelica, Riccardo Calcagni e il centrocampista della Pro Vercelli Theophilus Awua.

A centrocampo il profilo nuovo sembrerebbe essere quello del giovane Alessio Zerbin di proprietà del Napoli, mentre in porta un rinforzo potrebbe arrivare ancora dalla Pro Vercelli con l'acquisto di Gianluca Saro.