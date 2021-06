Pobega, Kamara, Bakayoko, sono questi i nomi caldi del mercato del Milan per il centrocampo.

Paolo Maldini è alla ricerca di un calciatore che possa giocare nel cuore della mediana nel 4-2-3-1 di Pioli. Bennacer è il regista titolare, Kessié l’uomo che unisce muscoli, inserimenti e gol, Tonali è il nuovo che avanza e che resterà a Milanello come alternativa all’algerino. Nella rosa quindi serve un’alternativa a Kessié, che tra l’altro giocherà le Olimpiadi e quindi si aggregherà al ritiro rossonero solo ad agosto inoltrato.

Le strade che starebbe intraprendendo il Diavolo per il rinforzo che manca in mediana sono due: un giovane, con già almeno un paio di stagioni in qualche campionato importante, oppure un giocatore con maggiore esperienza e che possa garantire un immediato inserimento con buoni risultati in squadra.

Milan, più Pobega che Kamara

A proposito di operazione low cost, la strada più semplice porta a Tommaso Pobega. Il 21enne dopo un'ottima stagione al Pordenone in B è arrivato alla consacrazione in Serie A con lo Spezia, con cui ha segnato 6 gol e fornito 3 assist nell'ultimo campionato. Gran fisico, è alto un metro e 88 centimetri, con Italiano ha giocato sempre mezzala, ruolo che però nello schema di Pioli non c’è. Ed proprio questo l’unico dubbio che i rossoneri devono sciogliere: dove potrebbe essere schierato il calciatore appena rientrato dal prestito? L’idea è quella di provarlo in ritiro, capire se riuscirà a essere un vice Kessié con le stesse caratteristiche, quindi non solo un mediano ma anche un incursore.

Insomma al momento Pobega sembra blindato, con buona pace dell’Atalanta che lo avrebbe messo nel mirino come possibile rinforzo per Gasperini. Sul taccuino di Maldini e Massara in materia di giovani c’è anche il nome di Boubacar Kamara dell’Olympique Marsiglia. 21 anni, può giocare sia al centrocampo del campo che in difesa, i francesi però starebbero chiedendo 20 milioni: cifra troppo alta, anche perché ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi in teoria si può ingaggiare a parametro zero tra pochi mesi.

Bakayoko: operazione low cost oppure non arriverà

Ma c’è anche un’altra pista calda che porta a Londra. I rossoneri vorrebbero Tiemoué Bakayoko, altro gigante della mediana che nell’ultima stagione ha giocato nel Napoli, totalizzando 32 presenze in Serie A con gli azzurri. Le prestazioni però non hanno convinto il Chelsea, Tuchel ha molte alternative in mezzo e quindi il franco-senegalese non rientrerebbe nei piani del tecnico.

Il Milan avrebbe già intavolato la trattativa, ma gli inglesi chiedono circa 6 milioni di euro, per il momento troppi. Se il prezzo dovesse scendere allora potrebbe arrivare l’accelerata decisiva.