La Juventus in questi giorni sta lavorando al suo primo rinforzo importante. Stando alle ultime indiscrezioni, nei giorni scorsi si è tenuto l'incontro con il Sassuolo per Manuel Locatelli, che rappresenta almeno al momento l'obiettivo principale per il centrocampo. Come ha raccontato il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, tale incontro è stato propedeutico per uno successivo, che dovrebbe esserci la prossima settimana (dal 28 giugno). La società bianconera ha avuto la conferma che Locatelli può lasciare il Sassuolo e di conseguenza può essere avviata una trattativa d'acquisto per il nazionale italiano.

Si parte da una valutazione di mercato pari a circa 40 milioni di euro ma la società emiliana potrebbe accettare anche delle contropartite tecniche. Si parla infatti del possibile inserimento del difensore centrale Radu Dragusin, che la Juventus valuta circa 10 milioni di euro.

Trattativa iniziata fra Sassuolo e Juventus per Locatelli

"La trattativa fra Sassuolo e Juventus per Manuel Locatelli è ufficialmente iniziata, i bianconeri hanno chiesto la disponibilità ai emiliani nel cedere il giocatore, ricevendo l'ok".

Queste le dichiarazioni del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio in riferimento alla trattativa fra Sassuolo e Juventus per il trasferimento di Locatelli a Torino. Proseguendo, l'esperto di mercato ha aggiunto: "La prossima settimana ci sarà un secondo incontro fra le parti e si entrerà nel vivo della trattativa".

Si parlerà quindi di valutazione di mercato del giocatore, di formula di trasferimento e del possibile inserimento di contropartite tecniche. Infine Di Marzio ha aggiunto: "L'incontro del 23 giugno è stato propedeutico per un uno successivo in cui si cercherà di gettare le basi della trattativa e per trovare un'intesa sul futuro professionale di Locatelli".

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Manuel Locatelli potrebbe quindi essere il rinforzo di qualità per la mediana ma non è da scartare la possibilità che venga effettuato un altro innesto. Molto dipenderà dall'evoluzione del mercato e da alcune cessioni che potrebbe effettuare la Juventus. Si parla anche di una possibile partenza in prestito per Arthur Melo così da avere possibilità di giocare titolare.

In tal caso potrebbe essere sostituito da Miralem Pjanic, che il Barcellona potrebbe cedere in prestito. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, tutto dipenderà dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Se dovesse rimanere la Juventus potrebbe acquistare una quarta punta a prezzo vantaggioso. In caso di cessione del portoghese invece potrebbe arrivare una punta di qualità, probabilmente giovane. Il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Vlahovic, valutato circa 60 milioni di euro.