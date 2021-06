La prestazione fornita in Francia-Germania è la dimostrazione di come Paul Pogba sia ancora un giocatore decisivo per la nazionale francese. Per il centrocampista del Manchester United infatti sono arrivati diversi apprezzamenti, in particolar modo dai tifosi della Juventus che sui social hanno omaggiato il francese. La prestazione del classe 1993 non sarebbe passata inosservata neanche alla società bianconera, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe provare ad acquistarlo durante il Calciomercato estivo.

Il Manchester United lo valuta circa 60 milioni di euro.

Somma importante se aggiunta allo stipendio da 16 milioni di euro a stagione che guadagna il centrocampista francese. La Juventus però potrebbe giocarsi la possibilità di inserire una contropartita tecnica gradita alla società inglese. Si tratta di Cristiano Ronaldo, che come Pogba ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Per il portoghese si parla di un possibile addio alla Juventus durante il calciomercato estivo. Fra le società interessate al suo acquisto ci sarebbero il Paris Saint Germain ma anche il Manchester United.

Possibile scambio di mercato Cristiano Ronaldo-Pogba

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Manchester United e Juventus potrebbero definire un clamoroso scambio di mercato che riguarderebbe da una parte il centrocampista francese Paul Pogba e dall'altra la punta portoghese Cristiano Ronaldo.

Entrambi i giocatori infatti potrebbero lasciare le rispettive società per una nuova esperienza professionale. Il francese non ha mai nascosto di essere rimasto molto affezionato alla Juventus. D'altronde è cresciuto nella società bianconera dal 2012 al 2016 affermandosi nel calcio europeo. Potrebbe gradire un ritorno anche perché ritroverebbe tanti amici (Morata, Cuadrado e Dybala su tutti) e soprattutto il tecnico che più lo ha valorizzato, ovvero Massimiliano Allegri.

Lo stesso vale per Cristiano Ronaldo, che si è affermato nel calcio europeo proprio al Manchester United.

La Juventus potrebbe offrire una somma cash in aggiunta allo scambio di mercato

Se dovesse concretizzarsi lo scambio la Juventus però dovrebbe aggiungere una somma cash di circa 20 milioni di euro. D'altronde Cristiano Ronaldo ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, mentre Pogba di 60 milioni di euro.

La Juventus potrebbe cogliere l'occasione anche perché risparmierebbe di monte ingaggi (il francese guadagna la metà del portoghese). Allo stesso tempo usufruirebbe del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri.