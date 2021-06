La Juventus nelle prossime settimane lavorerà soprattutto alle cessioni. Il 30 giugno ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio. La società bianconera proverà ad ottenere plusvalenze finanziarie che sarebbero utili per attutire il debito accumulato nelle ultime due stagioni. Si parla molto delle possibili partenze di Merih Demiral, Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo. A questi potrebbero aggiungersi anche quei giocatori che nella stagione 2020-2021 hanno giocato in prestito in un'altra società. Ci si riferisce in particolar modo a Mattia Perin e a Daniele Rugani, rispettivamente protagonisti al Genoa e al Cagliari.

Il portiere difficilmente rimarrà a Torino come secondo di Szczesny, la Juventus spera di venderlo per almeno 10 milioni di euro. Più difficile invece ottenere molto cash dall'eventuale partenza di Rugani. Negli ultimi giorni però si parla di un interesse concreto della Fiorentina per il centrale toscano. Non è da scartare la possibilità che possa essere definito uno scambio di mercato che riguarderebbe da una parte Rugani e dall'altra Milenkovic.

Rugani potrebbe trasferirsi alla Fiorentina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina sarebbe interessata a Daniele Rugani. La Juventus invece starebbe seguendo il centrale dei toscani Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto a giugno 2022.

Attualmente non sembrano esserci i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. Di conseguenza la Fiorentina potrebbe cederlo in estate per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Potrebbe essere definito uno scambio di mercato Rugani-Milenkovic, con una somma cash che la Juventus dovrebbe aggiungere.

Il classe 1994 ha una valutazione di mercato di circa 5 milioni di euro, mentre il nazionale serbo ha un un prezzo di circa 25 milioni di euro. Di certo l'addio di Rugani permetterebbe alla Juventus di risparmiare circa 3 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi.

Il mercato della Juventus

Si è parlato di cessioni, la Juventus però sta già lavorando agli acquisti in vista del calciomercato estivo. Dovrebbero arrivare un secondo portiere, due centrocampisti ed almeno una punta.

Come vice Sczesny piacciono Salvatore Sirigu del Torino e Antonio Mirante, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2021. Per la mediana invece il preferito sembra essere Manuel Locatelli, che il Sassuolo valuta circa 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe inserire una contropartita tecnica per attutire l'esborso cash da presentare alla società emiliana. Si parla di Nicolò Rovella o di Nicolò Fagioli, con il nazionale under 21 che sembra favorito. Come punta si valutano diversi nomi; Memphis Depay, Arkadius Milik e Gabriel Jesus.