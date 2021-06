La Juventus in estate potrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Proprio la mediana nella stagione appena finita è stato probabilmente il settore che ha più sofferto la mancanza di qualità. I vari Bentancur, Rabiot e Arthur Melo hanno dimostrato di essere bravi nella fase di interdizione, ma meno nell'impostazione del gioco. Per questo si parla di un interesse concreto per Manuel Locatelli, giocatore del Sassuolo. La Juventus però sarebbe alla ricerca anche di un profilo abile negli inserimenti nell'area avversaria e che magari porti fisicità al centrocampo bianconero.

Per questo starebbe valutando la possibilità di acquistare Sergej Milinkovic Savic. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la società bianconera potrebbe presentare un'offerta per il giocatore serbo, che la Lazio valuta circa 70 milioni di euro. La Juventus però non vorrebbe spendere una somma in cash di tale portata, di conseguenza potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita alla società laziale che potrebbe essere rappresentata da Demiral.

Demiral possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore centrale Merih Demiral potrebbe essere la contropartita tecnica per l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic da parte della Juventus.

Il nazionale turco ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro, la società bianconera quindi potrebbe inserire una somma in cash di circa 35 milioni di euro per arrivare al centrocampista serbo. Demiral sarebbe ritenuto anche il profilo ideale per la difesa della Lazio, soprattutto se dovesse arrivare Maurizio Sarri come nuovo tecnico. Il toscano, infatti, lo conosce molto bene, avendolo allenato alla Juventus nella stagione 2019-2020.

Demiral fra l'altro era riuscito a conquistarsi un posto da titolare con il tecnico toscano, ma l'infortunio ai legamenti subito a gennaio 2020 ha evidentemente condizionato la sua crescita nella Juventus.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista della Lazio Milinkovic Savic potrebbe essere un acquisto ideale per il centrocampo della Juventus ma non è l'unico giocatore seguito dai bianconeri per la trequarti.

Si starebbe infatti valutando l'ingaggio di Hakan Calhanoglu, che però nelle ultime ore sembra aver ripreso in contatti con il Milan per il rinnovo di contratto. Altro giocatore gradito dalla società bianconera sarebbe Rodrigo De Paul. Il nazionale argentino in estate potrebbe lasciare l'Udinese. La società friulana però non è disposta a concedere sconti sul suo cartellino. Infatti è valutato circa 40 milioni di euro, la Juventus però potrebbe chiedere una formula di pagamento agevolata per il suo acquisto.