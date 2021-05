Uno dei reparti che l'Inter sicuramente rinforzerà nella prossima sessione estiva di Calciomercato è sicuramente quello di centrocampo. I nerazzurri vogliono alzare il tasso tecnico con un elemento che possa garantire un discreto numero di gol visto che Eriksen, Brozovic e Barella hanno dato un apporto importante per la vittoria dello scudetto ma dal punto di vista finalizzativo non hanno inciso tantissimo. Per questo motivo nei giorni scorsi al club meneghino è stato accostato il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il sogno del tecnico, Antonio Conte, però, sarebbe Paul Pogba, che ha lanciato nel grande calcio quando era sulla panchina della Juventus.

Il sogno di Conte è Pogba

Il grande sogno di Antonio Conte per rinforzare l'Inter la prossima estate sarebbe Paul Pogba. I nerazzurri cercano un innesto in mezzo al campo che possa alzare il tasso tecnico e portare in dote un buon numero di gol. Il centrocampista francese risponde sicuramente a queste caratteristiche anche se l'affare si prospetta tutt'altro che semplice. Il fatto che il giocatore, però, abbia il contratto in scadenza a giugno 2022 costringerà sicuramente il Manchester United a prendere in considerazione il suo addio.

In questa stagione il classe 1993 ha giocato ventiquattro partite in Premier League, mettendo a segno tre reti e collezionando tre assist, a fronte di due gol messi a segno in cinque presenze in Europa League.

Conte sa ciò che può dare Pogba alla manovra, essendo un giocatore molto tecnico e bravo negli inserimenti, oltre ad avere un fisico possente che gli permette di dominare l'area di rigore avversaria anche sui calci piazzati. Per caratteristiche, poi, potrebbe alternarsi sia con Barella e Eriksen nel ruolo di mezzala, sia con Marcelo Brozovic nel ruolo di regista anche se in quel caso, probabilmente, sarebbe il danese ad essere spostato in cabina di regia.

La richiesta del Manchester United

I rapporti tra Inter e Manchester United sono ottimi come testimoniano i trasferimenti a Milano di Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Ashley Young negli ultimi due anni. Questo potrebbe facilitare la trattativa per Paul Pogba, anche se i Red Devils non sembrano disposti a concedere sconti. Per discutere della cessione del centrocampista francese chiederebbero almeno 50 milioni di euro, mentre i nerazzurri non vorrebbero andare oltre i 40 milioni, anche alla luce del contratto in scadenza a giugno 2022.

L'ostacolo maggiore, comunque, è dato dall'ingaggio percepito dal classe 1993, che a Manchester guadagna 15 milioni di euro lordi. I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto al massimo tra i 6 e i 7 milioni netti che, grazie al decreto crescita, diventerebbero 10 lordi, per i prossimi cinque anni.