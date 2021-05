La qualificazione alla prossima edizione della Champions League attutisce in parte le perdite economiche accumulate nelle ultime due stagioni a causa della pandemia da coronavirus. Sarà quindi necessario affidarsi al mercato delle cessioni, anche in previsione approvazione bilancio d'esercizio di fine giugno. Per questo la società bianconera potrebbe decidere di affidarsi alle plusvalenze finanziarie, che darebbero molto sollievo alle finanze bianconere. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i giocatori che potrebbero generare maggior beneficio dal punto di vista finanziario sono Demiral, Bentancur e Ramsey.

Il centrale turco è arrivato nell'estate 2019 per circa 16 milioni di euro. Ha molto mercato in Inghilterra e la sua cessione potrebbe garantire almeno 30 milioni di euro. L'investimento effettuato nel 2017 per il centrocampista uruguaiano invece è stato abbondantemente ammortizzato dalla società bianconera, che a questo punto potrebbe cederlo per realizzare un'ottima plusvalenza finanziaria. Stessa cosa potrebbe succedere per Ramsey, arrivato a parametro zero nell'estate 2019 dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Arsenal.

La Juventus nelle prossime settimane potrebbe lavorare alle plusvalenze finanziarie. Sarebbe questo uno degli obiettivi della società bianconera per cercare di attutire le perdite economiche.

Plusvalenze che potrebbero arrivare non solo tramite la cessione dei singoli giocatori ma anche tramite scambi di mercato. Per quanto riguarda invece la vendita dei singoli, i giocatori che potrebbero maggiormente fruttare in plusvalenze sono Demiral, Bentancur e Ramsey. Anche Rabiot ne potrebbe garantire una importante, considerando che è arrivato a parametro zero nell'estate 2019 dopo essere andato in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.

La crescita nelle ultime settimane avuta dal centrocampista francese potrebbe portare la Juventus a non cedere il giocatore, che fra l'altro sarà impegnato anche nella nazionale francese del commissario tecnico Didier Deschamps.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente dalle plusvalenze finanziarie, sarà importante per la Juventus anche diminuire il monte ingaggi, uno dei più pesanti a livello europeo.

Potrebbero lasciare Torino Alex Sandro (guadagna 5,5 milioni di euro a stagione), Bernardeschi (4 milioni di euro) e Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese è il giocatore che maggiormente pesa sul bilancio d'esercizio, con uno stipendio da circa 30 milioni di euro netti a stagione.