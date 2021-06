La Juventus nelle prossime settimane si concentrerà sulle mosse di mercato in vista della sessione estiva. Il primo obiettivo sarebbe quello di cedere i giocatori che non rientrano nel progetto sportivo bianconero della prossima stagione. I maggiori indiziati a lasciare la società bianconera sarebbero Demiral, Ramsey e Cristiano Ronaldo, oltre a quelli che nella stagione 2020-2021 hanno giocato in prestito in un'altra società (Perin, De Sciglio e Rugani su tutti). La Juventus nelle prossime settimane dovrà decidere anche il da farsi con i giocatori attualmente in scadenza di contratto a giugno 2022.

Se per Cuadrado e Dybala sembra probabile il rinnovo contrattuale, lo stesso non si può dire di Bernardeschi. Molto dipenderà anche dell'Europeo e dalle prestazioni del centrocampista nelle prossime partite in cui sarà impegnata l'Italia. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'agente sportivo del giocatore, Mino Raiola, si starebbe attivando per un'eventuale cessione di Bernardeschi.

Bernardeschi potrebbe trasferirsi in Inghilterra

L'agente sportivo di Federico Bernardeschi, Mino Raiola, starebbe valutando alcune offerte dall'Inghilterra (di squadre non note) per il suo assistito, qualora la Juventus dovesse decidere di cederlo. Se infatti la società bianconera non rinnoverà il contratto del giocatore, è probabile che Bernardeschi possa lasciare Torino già durante il prossimo Calciomercato estivo.

Il rischio è che il centrocampista possa andare in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione. Difficile pensare che la Juventus possa proporgli lo stesso stipendio che attualmente percepisce (circa 4 milioni di euro a stagione), dunque Bernardeschi dovrebbe accettare un rinnovo al ribasso.

Possibile interesse della Lazio per Bernardeschi

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un interesse concreto della Lazio per il centrocampista, con il tecnico Maurizio Sarri lo vorrebbe a Roma. Secondo alcune indiscrezioni di mercato Bernardeschi potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare alla punta argentina Correa.

In tal caso la società bianconera dovrebbe aggiungere anche una somma cash. Bernardeschi però piace anche ad Allegri, con il tecnico toscano ha avuto le sue migliori stagioni alla Juventus. Di conseguenza non è da scartare la possibilità che gli venga concessa un'altra possibilità in bianconero, ma in questo caso inevitabilmente dovrà rinnovare il suo contratto per rimanere.