La Juventus in estate potrebbe rivoluzionare la rosa. A maggior ragione se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Non partecipare alla massima competizione europea significa perdere ricavi per circa 90 milioni di euro. Per questo potrebbero esserci diverse cessioni, alcune anche pesanti. L'obiettivo sarebbe quello di ottenere delle plusvalenze finanziarie, ma anche quello di diminuire il monte ingaggi. Per questo nella lista dei partenti ci sarebbero Szczesny, Alex Sandro, Rabiot, Ramsey e Cristiano Ronaldo.

Proprio la punta portoghese difficilmente rimarrà alla Juventus nel caso in cui i bianconeri non dovessero partecipare alla massima competizione europea. Per lui si parla di un possibile trasferimento al Manchester United. L'eventuale partenza del portoghese potrebbe portare la Juventus ad investire su almeno due punte. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbero arrivare Arkadius Milik e Moise Kean.

Se parte Cristiano Ronaldo, possibili due rinforzi come punte

La Juventus in caso di partenza di Cristiano Ronaldo potrebbe investire su almeno due punte. Già in questa stagione si è sentita la mancanza di una quarta punta che andasse ad integrare i vari Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala.

Fra gennaio e febbraio, sono mancati per infortuni lo spagnolo e l'argentino, con Pirlo che si è visto costretto ad adattare Kulusevski come seconda punta. La società bianconera starebbe seguendo Moise Kean e Arkadius Milik. La punta, attualmente in prestito al Paris Saint Germain (ma il cui cartellino è di proprietà dell'Everton), sarebbe valutata circa 50 milioni di euro dalla società inglese.

I bianconeri però potrebbero offrire una contropartita tecnica per diminuire il cash da presentare all'Everton. Si parla di un possibile scambio di mercato Demiral-Kean, con cash di circa 10 milioni di euro a favore della società inglese.

La Juventus potrebbe acquistare Arkadius Milik

Potrebbe inoltre arrivare l'ex Napoli Arkadius Milik, acquistato dall'Olympique Marsiglia durante lo scorso Calciomercato invernale.

13 le partite giocate fin qui nel campionato francese con cinque gol ed un assist realizzati. A questi bisogna aggiungere una presenza ed un gol in Coppa di Francia. Potrebbe lasciare la società francese per circa 12 milioni di euro.

Sempre dalla Francia potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo a centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe interessata al centrocampista del Lione Houssem Aouar. Sarebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro e potrebbe arrivare in prestito biennale con diritto di riscatto.