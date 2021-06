In queste settimane, Federico Bernardeschi è uno dei giocatori della Juventus che è in nazionale per disputare gli Europei. Il calciatore bianconero, nel match contro il Galles, ha giocato tra i titolari e ha disputato un'ottima gara. In questi giorni, Gaia, sorella di Bernardeschi, ha parlato proprio della prestazione del fratello con la maglia azzurra: "Ha fatto una grandissima prestazione. Pensiamo positivo". Ma la sorella di Bernardeschi, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato anche il momento di paura vissuto da lei e dalla sua famiglia quando a Federico è stato riscontrato un problema al cuore: "È stata una grandissima paura per la sua salute fisica, non sapevamo dove potesse sfociare questo problema".

Parla la sorella del giocatore della Juventus

Federico Bernardeschi veste la maglia della Juventus dal 2017 ed è possibile che possa vestirla anche nella prossima stagione. In queste ore, però, il giocatore non sta pensando al futuro ma è concentrato sulla nazionale. Ma in questi giorni, i tifosi della Juventus hanno avuto modo di conoscere anche i suoi aspetti più nascosti e a raccontarli è stata la Gaia la sorella di Bernardeschi. La famiglia del numero 33 juventino alcuni anni fa ha vissuto attimi di paura poiché al calciatore classe 94 è stato riscontrato un problema al cuore. Gaia Bernardeschi ha parlato proprio di quei momenti di grande spavento: "Per lui è stata durissima. È stato sempre sportivo, si è trovato a star fermo e questo ci ha spaventati".

Fortunatamente, Bernardeschi ha superato questo problema e ha ripreso a giocare a calcio. Sicuramente la sua famiglia lo ha aiutato molto e lui stesso è stato in grado di non mollare per tornare a fare ciò che gli piace di più ovvero giocare a calcio. La sorella di Bernardeschi ha parlato proprio della tenacia del fratello durante il periodo di stop: "Ma ha saputo reagire e ci ha dimostrato di saper vincere".

Allegri vuole confermare Bernardeschi

Massimiliano Allegri, nelle sue prime settimane, da nuovo allenatore della Juventus ha già parlato con la società per confermare alcuni giocatori uno di questi è Federico Bernardeschi. Il tecnico livornese avrebbe chiesto la conferma del giocatore classe 94. Dunque, Federico Bernardeschi non dovrebbe essere inserito in nessuna trattativa di mercato.

Il numero 33 juventino va in scadenza di contratto nel 2022 e la conferma stabilità da Allegri potrebbe essere il preludio per iniziare una trattativa per il suo rinnovo di contratto. Al termine dell'Europeo, Federico Bernardeschi si godrà le vacanze e poi tornerà alla Continassa per riprendere a lavore con Massimiliano Allegri.