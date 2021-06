La Juventus sarà una delle protagoniste del calciomercato estivo. La prima esigenza della società bianconera sembra essere quella di alleggerire la rosa, in particolar modo cedendo quei giocatori che più pesano sul monte ingaggi. Non è un caso si parli delle possibili partente di Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo. La società, però, potrebbe essere costretta a cedere anche quei giocatori che hanno più mercato. Uno su tutti Merih Demiral, che vanta estimatori in Inghilterra (piace a Everton e Manchester City) e in Italia (sarebbe un acquisto gradito da Spalletti per il suo Napoli).

Nelle ultime ore si parla anche di un interesse concreto della Roma per Leonardo Bonucci. Il centrale della Juventus sarebbe una richiesta specifica di Josè Mourinho, che lo riterrebbe l'acquisto ideale per la difesa della Roma. A rivelarlo, il giornalista sportivo Luca Momblano. Ospite a Top Calcio 24 ha infatti dichiarato: "Ho saputo che Mourinho ha chiamato Bonucci per provare a portarlo alla Roma".

Mourinho avrebbe chiesto alla Roma l'acquisto di Bonucci

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma sarebbe interessata a Leonardo Bonucci. Il centrale piace molto al tecnico Josè Mourinho non solo per le sue capacità difensive ma anche per la sua abilità nell'impostazione del gioco. Attualmente, però, non sembrano arrivare conferme in merito ad una volontà della Juventus di cedere Bonucci.

Di certo, potrebbe essere un'ulteriore occasione per ringiovanire la rosa e per iniziare un nuovo progetto sportivo basato soprattutto su giovani di qualità. Sembra invece probabile la conferma di Giorgio Chiellini anche la prossima stagione. Il capitano bianconero sarebbe ritenuto un giocatore molto importante da Allegri, non solo dal punto di vista difensivo ma anche per lo spogliatoio.

Il mercato della Juventus

Attualmente, le indiscrezioni di mercato lanciate dal giornalista Momblano sembrano non trovare conferme fra gli altri giornali sportivi italiani. Difficile pensare che la Juventus possa cedere Bonucci, per l'importanza tecnica del centrale ma anche per la sua importanza nello spogliatoio. Più probabile invece la cessione di Demiral, che potrebbe garantire almeno 30 milioni di euro.

La Juventus vorrebbe cercare di cedere il difensore già nel mese di giugno, così da registrare un'importante plusvalenza finanziaria. Potrebbe inoltre partire Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha mercato in Inghilterra, piace al Liverpool. La società bianconera lo valuta circa 20 milioni di euro ma potrebbe accontentarsi anche di qualche milione in meno pur di alleggerire il monte ingaggio della rosa.