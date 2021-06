Il Milan ha iniziato a preparare la prossima stagione dopo aver conquistato l'accesso alla Champions League dopo quasi un decennio di assenza. Il club rossonero, però, dovrà fare i conti con la perdita di Gianluigi Donnarumma, il quale lascerà il Milan alla scadenza naturale del contratto (30 giugno 2021). La dirigenza rossonera non si è fatta trovare impreparata ed ha già acquistato il portiere Mike Maignan, francese ex Lille. In questo momento le attenzioni sembrano essere concentrate sul reparto offensivo, con il nome di Giroud che è legato con insistenza al club rossonero.

Nelle ultime ore, però, ci sarebbe l'interesse per due nomi nuovi cioè Luka Jovic e Giacomo Raspadori.

Calciomercato Milan, sondaggio col Real per Luka Jovic

Secondo fonti provenienti dalla Spagna Jovic sarebbe una delle opzioni preferite per il Milan, con i rossoneri impegnati a rafforzare il colpi prima del ritorno in Champions League. Paolo Maldini e Stefano Pioli considerano l'attaccante serbo una delle possibilità più appetibili del mercato estivo in termini di rapporto qualità prezzo ed i rossoneri sanno che il Real Madrid vorrebbe liberarsi dell'attaccante, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte. Anche se il club tedesco vuole tenerlo, i Los Blancos vogliono recuperare parte dell'investimento di 60 milioni di euro fatto per acquistarlo, quindi l'opzione migliore per loro è una cessione a titolo definitivo.

Il Diavolo dovrebbe chiedere il prestito del 23enne fino al termine della prossima stagione con opzione di riscatto fissata a 25 milioni di euro. I due club si siederanno per parlare nei prossimi giorni di diverse operazioni, tra cui il futuro di Brahim Díaz, e sembra che si parlerà anche di Jovic.

Calciomercato Milan, possibile sfida con l'Inter per Raspadori

Il Milan nel corso della stagione passata, ha subito la quinta sconfitta casalinga proprio contro il Sassuolo rischiando in quel momento di aver perso le speranze per qualificarsi in Champions League. In quel match, da subentrato, è stato protagonista Giacomo Raspadori, prodotto della primavera, che ha realizzato una doppietta pochi minuti dopo essere entrato in campo.

Proprio in quella partita, probabilmente, il giovane talento italiano convocato da Roberto Mancini per l'Europeo, ha attirato l'interesse del Milan. Nelle ultime settimane Raspadori è stato legato all'Inter – squadra con cui è cresciuto tifando da bambino – ma allo stesso tempo sta aumentando anche l'interesse del Milan, che sta cercando un giovane talento per l'attacco. Paolo Maldini e Ricky Massara hanno l'intenzione di investire su un giovane e la giovane promesse del Sassuolo ha i requisiti giusti.