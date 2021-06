La Juventus di Massimiliano Allegri ripartirà da gran parte dei giocatori protagonisti della stagione 2020-2021. La società bianconera infatti lo scorso Calciomercato estivo ha investito soprattutto in giocatori giovani e di qualità ed è probabile che si continui con questa strategia di mercato. Si punterà invece alla cessione dei calciatori dall'ingaggio pesante e che non sarebbero considerati utili al nuovo progetto sportivo del tecnico toscano. I principali indiziati a lasciare Torino sono Demiral, Ramsey e Cristiano Ronaldo. Da valutare anche la posizione di Arthur Melo, che potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain.

Per il resto, la Juventus 2021-2022 dovrebbe affidarsi alla qualità e alla gioventù dei vari De Ligt, Chiesa e Kulusevski. Il centrocampista svedese è stato protagonista di una stagione non ideale, anche se nell'ultimo mese ha dato segnali di miglioramento. Infatti è risultato decisivo nella vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus. Lo svedese vanterebbe diversi estimatori, fra cui il suo ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Il dirigente piacentino nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato come nuovo direttore sportivo del Tottenham ed avrebbe individuato proprio in Kulusevski un possibile rinforzo per la società inglese.

Il Tottenham sarebbe interessato a Kulusevski

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Tottenham sarebbe interessato all'acquisto di Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese piace in particolar modo a Fabio Paratici, che a giorni sarà ufficializzato come nuovo direttore sportivo della società inglese. Potrebbe arrivare un'offerta da 50 milioni di euro per il giocatore, con la Juventus che andrebbe a realizzare un'importante plusvalenza finanziaria.

Difficile però che la società bianconera possa cederlo, visto che lo svedese è considerato un giocatore importante anche da Massimiliano Allegri. Si è parlato inoltre di un interesse concreto del Tottenham anche per Leonardo Bonucci. Anche in questo caso difficilmente il difensore lascerà la società bianconera. In una recente conferenza stampa il nazionale italiano ha confermato indirettamente la sua permanenza in bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato, piacciono infatti Miralem Pjanic e Manuel Locatelli. Il centrocampista bosniaco potrebbe arrivare in prestito dal Barcellona, mentre il Sassuolo per il suo centrocampista vorrebbe almeno 40 milioni di euro. Si valuta inoltre l'acquisto di una punta, nelle ultime ore si parla di un interesse concreto della Juventus per Gabriel Jesus.