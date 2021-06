Siamo solamente agli inizi di giugno, ma per l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, è già tempo di decidere i giocatori che saranno intoccabili (infortuni permettendo) nella formazione rossonera. Il tecnico rossonero sarebbe intenzionato a ripartire da un gruppo di fedelissimi formato da otto giocatori, per cercare di migliorare il piazzamento ottenuto lo scorso anno. Oltre alla difesa e a Zlatan Ibrahimovic, una delle colonne portanti della formazione rossonera sarà sicuramente Franck Kessie, il quale è ormai diventato un autentico leader in campo e nello spogliatoio.

La rosa, però, dovrà anche essere migliorata ed in tal senso sarebbero in ballo i nomi di Hakim Zyech e Rodrigo De Paul, specialmente se Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare il proprio contratto.

I fedelissimi di Stefano Pioli

In qualsiasi gruppo è fondamentale poter contare su delle presenze sicure e stabili che possano garantire il raggiungimento di traguardi futuri partendo da una base solida. Il Milan, guidato dalla nuova proprietà, è riuscito ad agguantare la qualificazione in Champions League all'ultima giornata di campionato e ciò ha certamente unito maggiormente il gruppo, fatto salvo per Gianluigi Donnarumma che ha preferito lasciare il club a parametro zero. L'ossatura rossonera che è riuscita a raggiungere il traguardo prefissato ad inizio stagione è però formata, con la linea difensiva che è un autentica garanzia per il tecnico.

Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria, e il neo arrivato Mike Maignan saranno sicuramente cinque pedine fondamentali per lo scacchiere di Pioli, ai quali si aggiungono Kessie, Rebic, Ibrahimovic. Poter contare su otto giocatori affidabili e di grande talento, anche in virtù delle grandi competizioni che attenderanno i rossoneri, è un grande vantaggio per il Milan che crede in questi giocatori non solo per le qualità espresse ma anche per il grande carattere mostrato.

Calciomercato Milan, se partisse Calhanoglu potrebbe arrivare Zyech

In attesa di capire come si evolverà il futuro di Calhanoglu, che in teoria sarebbe la nona pedina di Stefano Pioli, il Milan starebbe monitorando qualche sostituto tra cui il marocchino Zyech e l'argentino De Paul. Probabilmente, nel caso il giocatore turco dovesse rinnovare il proprio contratto, difficilmente i rossoneri investiranno 35-40 milioni per portare De Paul al Milan.

La dirigenza rossonera potrebbe utilizzare tale budget per cercare di acquistare Hakim Ziyech, attaccante del Chelsea con cui il club milanista sta già trattando per Tomori e Giroud. Il talento marocchino dopo aver avuto un rendimento altissimo all'Ajax non è riuscito ad esprimersi allo stesso livello nel club londinese.