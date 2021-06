La Juventus sta valutando diversi profili per il centrocampo in vista del prossimo Calciomercato estivo. Il preferito sembra essere Manuel Locatelli, che però il Sassuolo non cederà per almeno 40 milioni di euro. Il classe 1998 ha anche diversi estimatori anche all'estero: si parla ad esempio di un interesse concreto dell'Arsenal, che non avrebbe problemi a soddisfare le richieste economiche della società emiliana. Per questo la Juventus starebbe valutando anche delle alternative a Locatelli. Un'occasione di mercato potrebbe arrivare dal Bayern Monaco.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate da Sky Sport la Juventus potrebbe acquistare il centrocampista francese Corentin Tolisso. Il classe 1994 è stato condizionato da diversi infortuni muscolari nelle ultime stagioni ma sembra aver recuperato in maniera ottimale. È stato infatti convocato agli Europei dal commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps.

Il giocatore potrebbe lasciare la società bavarese a un prezzo contenuto, in quanto va in scadenza di contratto a giugno 2022.

Tolisso possibile rinforzo estivo

Con il contratto in scadenza a giugno 2022 potrebbe essere acquistato però a una somma inferiore. Inoltre il Bayern Monaco lo cederebbe volentieri anche per evitare che possa lasciare a parametro zero la società bavarese alla fine della prossima stagione.

Tolisso sarebbe un acquisto in linea con il mercato a basso costo che dovrebbe portare avanti la Juventus in questo calciomercato estivo.

Non è un caso che si parli di un interesse concreto anche per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco potrebbe lasciare il Barcellona dopo appena una stagione, in quanto è considerato sostanzialmente una riserva dal tecnico Koeman. Il giocatore potrebbe partire in prestito per due anni con riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche a dei rinforzi per il settore avanzato. In caso di permanenza di Cristiano Ronaldo la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore a prezzo vantaggioso. Si parla di un interesse concreto per Edin Dzeko, che il nuovo tecnico della Roma Mourinho non considererebbe un titolare.

Qualora invece da Torino dovesse partire il portoghese, potrebbe arrivare una punta importante. Piace molto Gabriel Jesus, il brasiliano potrebbe lasciare il Manchester United in prestito con riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.