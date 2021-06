La Juventus oltre a lavorare per rinforzare centrocampo e settore avanzato dovrà necessariamente effettuare innesti anche in difesa. In particolar modo serve un secondo portiere, dopo che Buffon ha deciso di lasciare la società bianconera per una nuova esperienza professionale da protagonista nel Parma in Serie B. Di conseguenza servirà trovare un portiere affidabile che sappia sostituire, quando chiamato in causa, il titolare Szczesny. In questi giorni la società bianconera sta facendo diverse valutazioni.

Si era parlato di un interesse concreto per Salvatore Sirigu, secondo portiere della Nazionale italiana e titolare nel Torino nella stagione 2020-2021.

Altro nome avvicinato alla Juventus è quello di Antonio Mirante, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2021. Il portiere campano ritornerebbe utile anche perché cresciuto nel settore giovanile bianconero. Di conseguenza può essere iscritto nella lista B dei giocatori da presentare alla Uefa per la partecipazione alla Champions League. Come Mirante anche Emil Audero è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e sarebbe l'obiettivo di mercato della società bianconera degli ultimi giorni. Il portiere della Sampdoria piace però anche all'Inter, che cerca come la società bianconera un secondo portiere affidabile.

Possibile sfida di mercato Inter-Juventus per Audero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Inter e Juventus potrebbero sfidarsi per l'acquisto di Emil Audero.

Sarebbe il portiere della Sampdoria il giocatore individuato da entrambe le società come alternativa ai titolari. Di certo non sarà semplice acquistarlo dalla società ligure, semplicemente perché Audero ha una valutazione di mercato importante. La Sampdoria lo valuta almeno 20 milioni di euro. La Juventus però potrebbe giocarsi la carta delle contropartite tecniche.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Daniele Rugani potrebbe essere il giocatore da inserire nella trattativa. La società bianconera conterebbe di finanziare l'eventuale acquisto di Audero anche dalla cessione di Mattia Perin. Sull'ex Genoa ci sarebbe l'interesse della Fiorentina, che potrebbe cedere il portiere titolare Dragowski in Inghilterra.

Dalla possibile cessione di Perin la Juventus potrebbe ricavare circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare dei cambiamenti anche nel ruolo di difensore centrale. Si starebbe valutando infatti la cessione di Demiral. Il nazionale turco piace all'Everton. Dalla sua cessione potrebbero arrivare circa 30 milioni di euro. Come sostituto la società bianconera avrebbe individuato Nikola Milenkovic, che la Fiorentina potrebbe cederlo per circa 20 milioni di euro.