Il Calciomercato del Milan è molto movimentato in questo periodo, con i rossoneri che stanno cercando di prepararsi al meglio per l'inizio della prossima stagione. L'annuncio di Carlo Ancelotti come allenatore del Real Madrid, unito al fatto che Maldini ha un ottimo feeling con la dirigenza madrilena, potrebbe essere un'ottima notizia per il mercato rossonero. Sarebbero infatti nove i possibili obiettivi del Milan, che potrebbero essere in uscita dal Real Madrid e sarebbero utili per rinforzare la squadra allenata da Stefano Pioli. Tra i nomi più in vista figurerebbero Luka Jovic e Dani Ceballos, in passato seguiti dalla dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, i possibili difensori

Il Milan potrebbe decidere di rinforzare la linea difensiva con l'acquisto di Nacho Fernandez, giocatore in grado di giocare da centrale o da terzino destro, inoltre ha esperienza in Champions League e ha un contratto in scadenza nel 2022. La trattativa per il rinnovo non è ancora stata definita, quindi potrebbe essere ceduto ad un prezzo ragionevole. Un altro nome per rinforzare la difesa sarebbe quello di Alvaro Odriozola, terzino spagnolo che nel 2018 è stato ingaggiato dalla Real Sociedad per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Sebbene le aspettative per lui fossero molto alte, le sue prestazioni sono state poco costanti.

Calciomercato Milan, per il centrocampo ci sarebbe Ceballos

Per quanto riguarda il centrocampo Dani Ceballos sarebbe un nome interessante per la dirigenza rossonera, che già lo aveva seguito in passato. Il Real Madrid ha pagato 17 milioni di euro per ingaggiarlo dal Real Betis. È stato seguito in passato dai rossoneri ma poi ha scelto di andare in prestito all'Arsenal per due stagioni.

I Gunners hanno deciso di non acquistarlo a titolo definitivo. Adesso il suo contratto scade nel 2023 e il Real proverà a venderlo. Un altro giocatore che potrebbe rinforzare la rosa rossonera è Isco, un top player che ha passato un periodo difficile a causa di vari problemi fisici che ne hanno limitato le prestazioni. Visto il suo contratto in scadenza nel 2022, sarebbe un giocatore che potrebbe far fare alla rosa rossonera un salto di qualità importante.

Calciomercato Milan, diverse opzioni per l'attacco

Sono diverse le opzioni a disposizione del Milan nella rosa del Real Madrid ed una delle piste più affascinanti porterebbe a Marco Asensio, un attaccante esterno che ha ampiamente dimostrato di poter essere protagonista in un top club europeo. Nell'estate del 2019 ha subito una rottura del legamento crociato ed è stato fuori per più di otto mesi e da allora non ha trovato molto spazio. Difficile che Ancelotti decida di cederlo, ma in caso contrario il Milan potrebbe provarci. L'opzione più concreta al momento è sicuramente Brahim Diaz: il giocatore si è trovato molto bene in Italia e resterebbe volentieri. Un altro giocatore che potrebbe arrivare dal Real Madrid sarebbe Takefusa Kubo, il quale è sempre stato considerato uno dei più grandi talenti giapponesi e il Real lo ha prestato a Maiorca, Villarreal e Getafe.

Ha talento e potrebbe arrivare in prestito. Le ultime due opportunità sarebbero Mariano Diaz e Luka Jovic. Diaz è arrivato al Real dal Lione nell'estate del 2018 ma non è mai stato protagonista. Con il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe anche lasciare i madrileni in prestito e potrebbe completare il reparto offensivo rossonero per la prossima stagione. Jovic è stato ingaggiato dall'Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 60 milioni di euro e non è mai esploso col Real Madrid. È tornato in prestito all'Eintracht a gennaio di quest'anno, ma con il club tedesco che non si è qualificato per la Champions League. Il Milan lo ha cercato in passato e la sua situazione è sicuramente da seguire.