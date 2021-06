L'Inter è già a lavoro per prepararsi alla prossima stagione di Serie A. Il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, sarebbe già entrato in contatto con Marotta e Ausilio, ma anche con alcuni giocatori. Il primo tra tutti a ricevere una telefonata è stato Romelu Lukaku. L'attaccante belga, impegnato con la sua nazionale agli europei, è stato rassicurato circa il futuro della società. La nuova Inter nelle mani di Inzaghi girerà attorno a lui, perno dell'Inter che verrà. Ma dopo l'addio di Antonio Conte, adesso Steven Zhang e i suoi collaboratori dovranno mettere mano al mercato.

Qualche giocatore dovrà essere sacrificato per poter chiudere in attivo il bilancio di fine anno, mentre qualcun altro in prestito potrà rientrare a Milano ed essere una pedina importante per la rosa. Alcuni nomi, però, sono stati considerati la colonna portante dei nerazzurri, tipo Barella, Bastoni che ha rinnovato e, appunto, Lukaku. Gli altri sono tutti cedibili, anche l'argentino Lautaro, che aspetta ancora la firma del rinnovo che tarda ad arrivare. Chi invece è sempre più vicino a fare le valigie e a lasciare Milano è Hakimi.

Novità sulla fascia destra: via Hakimi, dentro Florenzi, ma c'è anche Emerson Palmieri

Uno dei più grandi dilemmi del mercato interista riguarda le fasce. Su quella sinistra c'è poca scelta con Ashley Young che sembrerebbe essere vicino al ritorno in Inghilterra, precisamente al Watford.

Perisic, nonostante un ottimo finale di stagione, non ha nel sangue il ruolo di quinto di difesa, preferendo invece gli scatti in avanti a sostegno del duo in attacco. Possibile un ritorno dall'Hellas Verona di Federico Dimarco. Ampia scelta, invece, sulla fascia destra. Achraf Hakimi sembrerebbe essere vicino ad un addio, ma l'Inter, dopo un assalto del PSG, ha alzato il prezzo del marocchino.

Le alternative sono diverse e alcune arrivano anche dalla nazionale, come Florenzi. L'italiano, in prestito al PSG, è ancora di proprietà della Roma che chiederebbe un riscatto da 9 milioni di euro. Pista più difficile, invece, per Emerson Palmieri, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea. Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Sensi piace alla Fiorentina

Per poter fare cassa, l'Inter starebbe pensando di snellire il centrocampo, cedendo alcuni dei suoi giocatori. Al vertice dei partenti ci sarebbe Stefano Sensi. Il centrocampista azzurro ha vissuto due stagioni travagliate in nerazzurro per via di alcuni pesanti infortuni. Su di lui ci sarebbe lo Shakhtar Donetsk del nuovo allenatore De Zerbi e la Fiorentina di Rino Gattuso. Ma l'Inter, in questo momento, vorrebbe evitare di venderlo per evitare un minusvalenza: nel 2019, infatti, fu acquistato per 25 milioni di euro, oggi il club non potrà chiederne più di 20 milioni. Ecco che si pensa anche ad altre possibili partenze, come quella di Vecino al Napoli. Quasi certa, invece, quella di Arturo Vidal.