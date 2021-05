L'Inter ha cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. La priorità comunque andrà alle cessioni, visto che la società nerazzurra deve provare a sistemare i conti e il bilancio dopo le difficoltà riscontrate in questa stagione legate anche alla chiusura degli stadi, che dovrebbero aprire con l'inizio del prossimo campionato. Si proverà a non toccare l'ossatura della squadra a disposizione di Antonio Conte e per questo potrebbero essere ceduti quei giocatori che non hanno giocato molto, ma che hanno comunque mercato come Stefano Sensi.

La Fiorentina sarebbe interessata a Sensi

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Stefano Sensi. Il centrocampista non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano in questa stagione, in cui nerazzurri sono tornati sul tetto d'Italia dopo undici anni vincendo lo scudetto e interrompendo il dominio della Juventus. Problemi fisici e non solo per il giocatore, che non ha convinto a pieno il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che non a caso lo ha posto nella lista dei sacrificabili per fare cassa e sistemare il bilancio la prossima estate. Sul classe 1995, secondo i rumor sul web avrebbe messo gli occhi la Fiorentina, che cerca un rinforzo di qualità in mezzo al campo per riscattare un'annata molto deludente, in cui avrebbe dovuto lottare per l'Europa e invece ha raggiunto la salvezza soltanto in extremis.

Sono soltanto tre le partite giocate dal primo minuto in campionato, a fronte di diciassette partite complessive giocate in Serie A, due in coppa Italia e una in Champions League, senza timbrare mai il cartellino. Numeri risicati per un calciatore che l'anno scorso aveva stupito tutti nei suoi primi mesi all'ombra del Duomo.

Proprio quelle giocate, nonostante i tanti infortuni, avevano convinto l'Inter a esercitare il diritto di riscatto versando nelle casse del Sassuolo 20 milioni di euro l'estate scorsa.

La possibile trattativa

I rapporti tra Inter e Fiorentina sono buoni e già l'anno scorso le due società avevano fatto affari con lo scambio di prestiti tra Dalbert e Biraghi.

La valutazione di Stefano Sensi si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro ma in un mercato in cui i soldi sono pochi, a causa della crisi economica che ha colpito il mondo del calcio in questi mesi, potrebbe essere intavolato anche uno scambio. Ai nerazzurri, infatti, piace molto Nikola Milenkovic, difensore serbo che lascerà i viola alla luce del contratto in scadenza a giugno 2022. Il classe 1997 sarebbe perfetto per la difesa a tre di Antonio Conte che permetterebbe di avere un'alternativa di lusso a Skriniar, De Vrij e Bastoni.