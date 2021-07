La vittoria dell'Italia ai campionati Europei di calcio continua ad essere uno degli argomenti più trattati dai giornali sportivi e non. Come è noto, infatti, nella giornata di lunedì 12 luglio la nazionale italiana ha festeggiato insieme ai tifosi per le strade di Roma il successo europeo. Per l'occasione è stato messo a disposizione un bus scoperto che ha fatto un percorso nelle vie principali della città, con una risposta massiccia dei tifosi che hanno condiviso un momento di gioia con i giocatori di Roberto Mancini. Si è discusso però fino all'ultimo momento sulla possibilità di utilizzare un bus scoperto per i festeggiamenti, anche per evitare il rischio assembramenti.

Sarebbero stati soprattutto il capitano e il vice capitano, Chiellini e Bonucci, a chiedere con decisione il giro con l'autobus scoperto.

Dell'argomento ha parlato anche il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che ha lanciato una frecciatina a Bonucci e Chiellini. Ha infatti dichiarato: "Mi risulta che Bonucci e Chiellini hanno rappresentato con determinazione il loro intendimento al personale in servizio d'ordine: a quel punto si è preso atto della situazione e si è cercato di gestirla per il meglio". Non è mancata la risposta di Bonucci, che ha sottolineato come fosse troppo facile dare la colpa ai giocatori.

Festeggiamenti post Europeo, Bonucci risponde alle critiche del prefetto di Roma Piantedosi

"Ho sbagliato lavoro, dovevo candidarmi, sarei un ottimo ministro della Difesa". Queste le dichiarazioni di Bonucci in riferimento alle critiche piovute su di lui e Chiellini per il giro con l'autobus scoperto a Roma per festeggiare la vittoria dell'Europeo.

Il difensore della Juventus è stato criticato dal prefetto di Roma perché avrebbe chiesto con decisione la possibilità di utilizzare il mezzo scoperto. Bonucci ha poi aggiunto: "È italiano e semplicistico dare la colpa a noi giocatori, ognuno ha il suo compito, le forze dell'ordine ci hanno assicurato che avrebbero gestito la situazione".

La nazionale italiana al Quirinale e a Palazzo Chigi

Prima dei festeggiamenti per le strade di Roma, la nazionale italiana è stata omaggiata dapprima dal presidente della Repubblica al Quirinale. Emozionante il discorso di Sergio Mattarella, così come quello del commissario tecnico Roberto Mancini e del capitano Giorgio Chiellini. Successivamente la nazionale italiana è stata accolta a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi. La giornata si è conclusa con il giro sull'autobus scoperto per le vie principali di Roma e con la festa nell'albergo che ospitava la nazionale italiana. Ospite della serata la band musicale dei Negramaro.