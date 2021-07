Il 14 luglio alla Continassa si sono rivisti tanti giocatori il cui cartellino è di proprietà della Juventus ma che nella stagione 2020-2021 sono stati in prestito in altre società. Su tutti Mattia Perin, Marco Pjaca, Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. Per il portiere è probabile una permanenza da secondo di Szczesny mentre la punta croata dovrebbe ritornare al Genoa. Non è da scartare la possibilità di una conferma del terzino destro ex Lione, anche perché in rosa non ci sono alternative a Danilo sulla fascia difensiva di destra. Secondo le ultime indiscrezioni, Allegri dovrebbe schierare Cuadrado in una posizione più avanzata e non come terzino destro.

Inoltre, in questi giorni si è parlato anche di una possibile permanenza di Daniele Rugani come quarto centrale. Anche perché Demiral vorrebbe lasciare la Juventus per andare a giocare titolare. Secondo la stampa spagnola però, il difensore toscano potrebbe trasferirsi al Betis Siviglia. La società spagnola infatti sarebbe pronta ad offrire 4 milioni di euro per il cartellino dell'ex Cagliari. Una cessione che la Juventus gradirebbe, anche perché Rugani guadagna 3 milioni di euro a stagione.

Rugani potrebbe trasferirsi al Betis Siviglia

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Betis Siviglia sarebbe in vantaggio su Besiktas e Lazio per l'acquisto del difensore Daniele Rugani. La società spagnola potrebbe offrire circa quattro milioni di euro alla Juventus per il cartellino del difensore.

La società bianconera starebbe però lavorando anche alla partenza di Demiral. Se così sarà, potrebbe rimanere in rosa come quarto centrale Radu Dragusin. Non è da scartare la possibilità che arrivi un nuovo difensore centrale. Ad esempio la Juventus segue ormai da diversi mesi il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic.

Essendo in scadenza a giugno 2022, potrebbe rappresentare un acquisto vantaggioso. Si parla di una sua possibile partenza dalla Fiorentina per circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Si è già parlato di due possibili partenti per la Juventus durante il Calciomercato estivo, ovvero Rugani e Demiral. A questi potrebbe aggiungersi anche Aaron Ramsey.

Il centrocampista gallese non sarebbe considerato utile al progetto sportivo bianconero. Si parla di un interesse concreto dell'Arsenal per il giocatore. La Juventus lo valuta circa 16 milioni di euro. La sua cessione, oltre a garantire una plusvalenza finanziaria (è arrivato a parametro zero nell'estate 2019), andrebbe ad alleggerire di molto anche il monte ingaggi. Ramsey è uno dei giocatori che più guadagna alla Juventus con i suoi sette milioni di euro a stagione.