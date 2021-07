Potrebbero arrivare ben presto novità in merito al mercato estivo del Crotone. La formazione calabrese potrebbe mettere a segno l'acquisto di un nuovo portiere per sostituire Alex Cordaz, passato nelle scorse settimane all'Inter. Il profilo caldo sarebbe quello di Nikita Contini del Napoli. Invece in uscita gli squali potrebbero lasciar partire il giovane portiere Gian Marco Crespi, arrivato nella passata stagione a titolo definitivo dal Gozzano e che adesso interesserebbe al Renate in prestito.

Crotone, Crespi in prestito

Potrebbe concludersi temporaneamente l'esperienza in Calabria per il portiere Gian Marco Crespi.

L'estremo difensore, che era stato cercato dal Padova nelle scorse settimane, potrebbe legarsi con la formula del prestito al Renate, club di Serie C. Per lui nell'ultima stagione di Serie A è arrivata una sola apparizione, nell'ultima gara di campionato contro la Fiorentina all'Ezio Scida.

Si tratta di un profilo giovane, sul quale la dirigenza rossoblù punterebbe per il futuro e che al Renate, da titolare, potrebbe continuare a maturare esperienza in terza serie, prima di fare ritorno in pianta stabile nella futura rosa degli squali.

Contini per il Crotone

Un rinforzo per la porta potrebbe essere Nikita Contini. L'attuale terzo portiere del Napoli sarebbe destinato alla cessione in prestito. Il Crotone avrebbe avviato una trattativa con il club partenopeo e starebbe per chiudere per il suo arrivo in Calabria.

Nikita Contini potrebbe essere così il nome giusto per il posto da titolare, andando a scavalcare le quotazioni di Wladimiro Falcone, portiere della Sampdoria, di rientro dal recente prestito al Cosenza. A rimanere al Crotone dovrebbero essere così anche Marco Festa e Gianluca Saro, calciatori che andrebbero a ricoprire rispettivamente il ruolo di secondo e terzo portiere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bruno Alves: pista fredda per la difesa

Sembra intanto svanire la possibilità di vedere a Crotone l'esperto difensore portoghese Bruno Alves. Il calciatore ex Parma, attualmente svincolato, non rientrerebbe nei piani della dirigenza calabrese. In difesa potrebbe invece arrivare il giovane difensore Gabriele Ferrarini, ex Venezia.

Nulla da fare per il prestito dall'Inter dell'attaccante Martin Satriano, che sarebbe stato confermato nella rosa di Simone Inzaghi almeno fino all'inizio del campionato di Serie A. In mezzo al campo, dopo la firma di Parparim Hetemaj con la Reggina, l'unico nome percorribile potrebbe essere al momento quello dello svincolato Gennaro Acampora. Si sarebbe fermata a una semplice richiesta di informazioni, invece, il contatto tra il Crotone e il Bologna per l'esterno degli squali Luis Rojas.