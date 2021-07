La Juventus ha iniziato ufficialmente la preparazione estiva il 14 luglio con le visite mediche dei giocatori. Già dal giorno dopo il tecnico Allegri ha programmato una doppia seduta d'allenamento per tutta la rosa bianconera. Gran parte di questa è formata da pochi giocatori della prima squadra e tanti giovani dell'under 23 e della Primavera bianconera.

Nelle prossime settimane sono attesi tutti i nazionali che hanno partecipato alla Coppa America e all'Europeo, tra questi c'è anche Cristiano Ronaldo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il portoghese dovrebbe rimanere alla Juventus anche la prossima stagione.

Una decisione che arriva soprattutto per motivi economici, considerando che gran parte delle società europee interessate al giocatore non sarebbero disposte a investire almeno 30 milioni di euro per il cartellino e altrettanti per lo stipendio annuo di CR7.

Sull'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo Nicolò Ceccarini. Intervistato da Radio Bianconera, l'esperto di mercato ha dichiarato che il portoghese è probabile che rimanga in bianconero.

Cristiano Ronaldo dovrebbe rimanere, Locatelli vorrebbe trasferirsi alla Juventus

"Cristiano Ronaldo lo vogliono in tanti, ma guadagna moltissimo e pochi se lo possono permettere". Queste le dichiarazioni di Nicolò Ceccarini in riferimento al futuro professionale di Cristiano Ronaldo.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che anche le società più forti dal punto di vista economico fanno fatica ad acquistarlo, per questo è probabile che rimanga alla Juventus anche in questa nuova stagione.

L'esperto di mercato ha parlato anche del centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, uno dei giocatori che interessano alla Juventus per rinforzare la mediana: "Locatelli credo che farà di tutto per andare alla Juventus prima di prendere in considerazione un'eventuale offerta di una società estera".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giornalista sportivo parla di Raspadori

La volontà di Locatelli dunque avvantaggia la Juventus. Qualora però il Sassuolo non dovesse trovare un'intesa con i bianconeri il giocatore potrebbe lasciare il campionato italiano. Su Locatelli ci sarebbe infatti l'interesse concreto del Borussia Dortmund e dell'Arsenal.

Poi Ceccarini ha voluto parlare anche di un altro giovane interessante del calcio italiano, campione d'Europa con la nazionale italiana di Roberto Mancini, ossia Giacomo Raspadori, protagonista di una grande seconda parte di stagione 2020-2021 e che ha convinto il commissario tecnico a sceglierlo fra i convocati dell'Italia per l'Europeo.

A tal riguardo il giornalista ha dichiarato: "Raspadori piace molto all'Inter ma non è una priorità della società nerazzurra a meno che ci sia qualche cessione". Secondo il giornalista sportivo Raspadori potrebbe essere un possibile acquisto della società nerazzurra per la prossima stagione.