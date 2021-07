Seconda settimana di ritiro estivo conclusa per il Crotone che prosegue la preparazione nella sede di Trepidò, località della Sila crotonese. In attesa di nuovi acquisti gli squali avrebbero registrato nelle ultime ore l'interessamento da parte del Bologna per il suo centrocampista Luis Rojas. Un profilo giovane, arrivato nel precedente torneo dall'Universidad de Chile, ma quasi mai impiegato nella sua prima annata calabrese.

Crotone, il Bologna starebbe pensando a Rojas

Un giovane talento che attende la sua chance per farsi notare nel grande calcio.

Per Luis Rojas l'avventura italiana potrebbe proseguire in Serie A ma con la maglia del Bologna. Il club bolognese avrebbe già effettuato un sondaggio esplorativo nei confronti della società calabrese richiedendo informazioni sul centrocampista cileno. Nei prossimi giorni il club bolognese potrebbe affondare il colpo effettuando la sua offerta per l'acquisto del cartellino. Per Luis Rojas con la maglia del Crotone solamente 6 presenze nel torneo di massima serie 2020-2021, per lo più finali di gara da subentrato e nella parte conclusiva dell'annata sotto la gestione del tecnico Serse Cosmi.

Il Torino sarebbe interessato a Messias

Con la cessione di Soualiho Meité al Benfica il Torino potrebbe racimolare i soldi necessari all'acquisto di Junior Messias del Crotone.

Il club Granata sarebbe pronto ad offrire per acquistare Messias una cifra di 7 milioni di euro, ma per strappare il cartellino della punta calabrese ne serviranno almeno 10. Il Torino spera in uno sconto da parte del Crotone e già nelle scorse settimane avrebbe richiesto l'inserimento nella trattativa di alcune contropartite tecniche.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra queste potrebbe esserci il nome dell'attaccante Federico Bonazzoli, già accostato agli squali nell'ultima sessione di mercato invernale. Su di lui ci sarebbe da registrare anche l'interessamento della Salernitana, ma a frenare sarebbero il costo del cartellino prossimo ai 4 milioni di euro.

Le altre possibili operazioni

In entrata gli squali starebbero continuando a seguire i profili del difensore Luca Ranieri e del centrocampista Cristobal Rodriguez Montiel, entrambe in forza alla Fiorentina.

Per la porta il nome indicato per la successione di Alex Cordaz potrebbe essere quello di Wladimiro Falcone della Sampdoria. In attacco in attesa di sviluppi sul fronte iscrizione del Chievo Verona i rossoblù avrebbero inserito nella loro lista dei desideri il profilo dell'attaccante Luca Garritano, ma seguirebbero anche il giovane ex primavera del Milan Lorenzo Colombo. In uscita potrebbe infine esserci il centrocampista Jacopo Petriccione che sarebbe seguito da Pisa e Benevento.